După tragedia de la fostul Hotel „Național”, autoritățile propun obligarea prin lege a proprietarilor să îngrădească clădirile abandonate

După tragedia de la fostul Hotel „Național”, autoritățile propun obligarea prin lege a proprietarilor să îngrădească clădirile abandonateSursa foto: www.europeanheritagedays.com
Republica Moldova. După tragedia de la fostul Hotel „Național”, unde o adolescentă de 13 ani și-a pierdut viața într-o clădire abandonată, autoritățile au anunțat un set de măsuri legislative care ar urma să prevină incidente similare.

Potrivit propunerilor, proprietarii vor fi obligați prin lege să asigure îngrădirea clădirilor abandonate sau aflate în reparații și să le acopere cu un material perforat, pe care să fie imprimată viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini alese de proprietar. Măsura ar urma să fie aplicată la nivel național.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Modificările legislative au fost discutate în legătură directă cu starea avansată de degradare a clădirii fostului Hotel „Național”, unde, potrivit poliției, au loc frecvent consum de droguri, acte de violență și alte infracțiuni.

„Imobilul a devenit un centru de criminalitate ridicată” 

Președintele Comisiei, Lilian Carp, a declarat după audieri că situația de la „Național” este una intolerabilă și că autoritățile nu pot rămâne pasive.

„Imobilul fostului hotel s-a transformat într-un centru de criminalitate ridicată. Aici se consumă droguri și se comit diferite infracțiuni. Situația este scăpată de sub control și trebuie să intervenim prin lege”, a spus Carp.

El a precizat că poliția va intensifica raziile în zonă, iar administrația publică locală va avea obligația să îngrădească imobilele neasigurate, atunci când proprietarii nu o fac.

Cine este proprietarul real? 

Întrebat de jurnaliști dacă statul ar putea prelua imobilul, în condițiile în care mai multe surse indică faptul că beneficiarul real ar fi fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat în mai multe dosare penale, Carp a precizat că investigațiile continuă.

„Este vorba despre anumite relații ascunse, pseudo-economice, între Metalferos și alți actori. În urma acestora au fost puse sechestre pe bunuri”, a declarat președintele Comisiei pentru Securitate, menționând că instituțiile statului au încă mult de clarificat în acest caz.

Hotelul Naţional înainte de privatizare

Hotelul Naţional înainte de privatizare/ Sursa foto: Alexandr Sergheev, anul 2004

Comisia propune ca, în situația în care agentul economic refuză să securizeze clădirea, lucrările să fie executate din bugetul administrației publice locale, urmând ca proprietarul să fie obligat să achite ulterior costurile.

„Dacă proprietarul refuză să îngrădească imobilul, să îl acopere sau măcar să plaseze avertizări de securitate, aceste lucrări să fie efectuate de autorități, iar nota de plată să fie transmisă ulterior agentului economic”, a precizat Carp.

Tragedia care a declanșat reacțiile: o copilă de 13 ani găsită fără viață

O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare pe 6 noiembrie, după ce, potrivit poliției, ar fi căzut de la înălțime în interiorul clădirii abandonate. Incidentul a provocat reacții puternice, în condițiile în care nu este primul caz de acest fel la „Național”.

Primăria Chișinău a anunțat că accesul în clădire a fost blocat, iar în zonă se instalează 24 de camere de supraveghere, care vor transmite imaginile direct către poliție. Cheltuielile urmează să fie transmise proprietarului.

