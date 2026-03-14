Gafele lui Nicușor Dan, transpuse în versuri: Ca voievod în cartea de istorie ești doar Mămăliguță cel Viteaz

Poetul Mircea Dinescu îi dedică o creație președintelui Nicușor Dan, pe care îl descrie drept „Mămăliguță cel Viteaz”. Poezia, intitulată „Zbang”, este construită pe o serie de metafore prin care autorul îl descrie pe edil, sugerând în versuri: „Oricît de tare fost-ai la glagorie,/de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz,/ ca voievod în cartea de istorie/ești doar Mămăliguță cel Viteaz”.

În versurile sale, Dinescu face referire la diverse întâmplări și personaje, cu ton ironic și satiric.

„Zbang! Trecu un veac de cînd s-a dus de-a dura aurul țării-n buzunar la ruși și-n cinci minute-am repetat figura cînd prostul s-a dat jos din corcoduș. Dă tot ce ai în casă Nicușoare și floarea de mușcată din pervaz, da’ vezi să nu te-mpiedici în covoare cu butelia de la aragaz pe care i-o plasași cu drag lu’ nașu să-i dea cu ea în cap lui Vladimir, că-ți place cum își cară cu fărașul popoarele, pe rînd, la cimitir. Tocmai acum cînd dragostea de mamă, de mama bombei, îl lovi pe Trump, te strofocași să fii cu ei de-o seamă, s-auzi cum face mămăliga zbang. Oricît de tare fost-ai la glagorie, de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz, ca voievod în cartea de istorie ești doar Mămăliguță cel Viteaz”, sunt versurile scrise de Mircea Dinescu.

În urmă cu o lună, poetul Mircea Dinescu a criticat dur modul în care premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan gestionează recesiunea, acuzându-i de lipsă de viziune. Dinescu i-a caracterizat pe actualii decidenți drept „funcționari” și „nulități” incapabili să înțeleagă mecanismele economiei de piață.

Potrivit poetului, greșeala majoră a premierului a fost lipsa unei negocieri ferme la nivel european pentru obținerea unor facilități economice adaptate situației României.

„Ilie Bolojan ar fi trebuit să se ducă la Bruxelles, cum s-a dus acel rege desculț la castelul din Canossa să-i ceară iertare Papei, desculț să spună: Domnilor, noi de 30 de ani încercăm să construim capitalismul. Nu se poate, la noi s-a întâmplat un cutremur. Bolojan nu știe nimic, la fel și Nicușor. Joacă-n altă piesă decât jucăm noi”, a declarat Dinescu.

Analizând evoluția României după 1989, poetul a acuzat clasa politică că a împins populația spre nostalgie pentru perioada comunistă.

„Am ieșit din comunism prin ceva mai rău decât o cezariană… după 30 de ani, au reușit ca populația asta amărâtă să aibă nostalgia mizeriei de înainte de ’89. Acum este în oglindă: stăm la cozi ca să dăm bani la primării, la impozite”, susținea acesta.

Dinescu a criticat întreaga clasă politică pentru modul în care se raportează la producători și la cetățeni.

„Ăștia sunt funcționari, nu sunt politicieni, nu știu să vorbească bine, nu știu să gândească în perspectivă, nu au un proiect pentru România, nu au nimic! Sunt niște nulități. Fugăresc economia de piață și pe unde o prind, vor s-o omoare. Nicolae Ciucă a fost trădat de domnul Bolojan”, a continuat el.

Ca soluție pentru stimularea economiei, poetul Mircea Dinescu a propus eliminarea tuturor impozitelor pentru producătorii români, susținând că producătorii în țară nu ar trebui să plătească taxe și că măsura ar compensa anii de haos economic.