România va exporta produse alimentare pe piața chinezească

Florin Barbu și Han Jun. Sursă foto: Facebook
România a  făcut un pas important în extinderea exporturilor agricole, în contextul unei vizite oficiale în China, unde ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat un protocol care vizează accesul produselor românești pe piața chineză: „Sunt în China. Semnez cu omologul meu de-aici poate cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească”, a scris ministrul pe rețelele de socializare

Acordul negociat cu partea chineză permite intrarea pe piață a mai multor categorii de produse agroalimentare, printre care lactate, produse acvatice și carne de pui procesată.

„O să avem acces la o piaţă extrem de importantă pentru produsele româneşti. Am reuşit pentru prima oară să deblocăm o piaţă cu tradiţie istorică. Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piaţă. Înainte de Revoluţie am avut, dar după Revoluţie nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Ministrul a explicat că documentele necesare urmează să fie finalizate, după semnarea unui memorandum preliminar.

„Avem mâine desemnate protocoalele privind carnea de pui tratată termic, partea de produse lactate şi partea de produse acvatice. Toate aceste protocoale vor fi încheiate mâine, iar ulterior companiile noastre pot încheia acorduri pentru export în China”, a spus ministrul.

Florin Barbu și Han Jun. Sursă foto: Facebook

Oportunități pe o piață de mari dimensiuni

Oficialul român a atras atenția asupra potențialului ridicat al pieței chineze și asupra interesului deja manifestat pentru produsele din România.

„Cantităţile sunt unele foarte mari, pentru că ştim foarte bine că este o piaţă de consum, sunt 1,4 miliarde de locuitori în China. Ulterior, toate aceste produse, pentru că au fost probate şi încercate de către ei, atât pe piaţa lactatelor, cât şi pe piaţa produselor din carne de pasăre, au o etichetă foarte curată şi foarte bună”, a spus Barbu.

Cum vor putea exporta companiile românești

Pentru a accesa această piață, firmele din România vor trebui să urmeze o procedură specifică, care presupune înscrierea într-o platformă dedicată.

„Companiile noastre urmează să se înscrie într-o platformă şi apoi vin relaţiile comerciale. Unele dintre companiile din România au avut deja discuţii în China pentru a face export de produse lactate şi de produse din carne de pui tratată termic”, a spus Barbu.

Autoritățile urmează să anunțe deschiderea unei platforme gestionate de ANSVSA, destinată operatorilor din industrie.

Ministrul Agriculturii a precizat că România are în vedere și alte negocieri pentru extinderea exporturilor, inclusiv în ceea ce privește cerealele și carnea de porc procesată, în cadrul unor viitoare discuții cu partea chineză.

