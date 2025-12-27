Social Breaking news

Accident la Pârâul Rece. Cinci persoane rănite după coliziunea a două mașini

Accident la Pârâul Rece. Cinci persoane rănite după coliziunea a două mașini
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă pe Drumul Național 73A, în apropierea localității Pârâul Rece, județul Brașov.

Potrivit autorităților, traficul rutier se desfășoară cu dificultate în zona evenimentului, iar mai multe persoane au necesitat îngrijiri medicale după coliziune.

Coliziune între două autoturisme pe DN73A

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis informații despre evenimentul produs pe DN73A, între Râșnov și Predeal.

„Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 73A Râşnov – Predeal, în apropierea localităţii Pârâul Rece, judeţul Braşov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme”, se arată în comunicatul oficial al INFOTRAFIC.

Evenimentul rutier a determinat intervenția echipajelor de urgență, polițiști și servicii medicale ajungând la locul accidentului pentru a evalua situația și a acorda asistență celor implicați. Trafi­cul a fost afectat temporar până la eliberarea părții carosabile pentru circulație.

Persoane rănite și intervenția medicală

În urma coliziunii, cinci persoane au necesitat îngrijiri medicale, conform informațiilor transmise de autorități. Detaliile medicale despre severitatea rănilor sau starea de sănătate a victimelor nu au fost furnizate în comunicatele inițiale.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Autoritățile rutiere au comunicat estimarea reluării circulației normale după orele dimineții, pe măsură ce operațiunile de intervenție și degajare a drumului progresează.

Măsurile de siguranță și restricțiile de circulație

Poliția Rutieră a recomandat conducătorilor auto să manifeste prudență în zona accidentului și să adapteze viteza de deplasare la condițiile de trafic și de drum. Autoritățile au subliniat necesitatea respectării indicațiilor forțelor de ordine prezente la fața locului, atât pentru fluidizarea traficului, cât și pentru siguranța participanților la trafic.

În comunicatul oficial, Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 10:00.

Investigații privind împrejurările producerii accidentului

Polițiștii rutieri sunt la fața locului și vor continua cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs coliziunea. Ancheta vizează determinarea cauzelor accidentului, posibilele nereguli sau erori de condus și evaluarea tuturor factorilor care au contribuit la producerea evenimentului.

Autoritățile nu au comunicat până în prezent detalii suplimentare despre eventuale sancțiuni, concluziile preliminare ale anchetei sau măsuri administrative luate în urma evenimentului.

