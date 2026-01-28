Social

Accident în Buzău între o mașină și o autoutilitară. Două persoane au murit, traficul este oprit

Accident în Buzău între o mașină și o autoutilitară. Două persoane au murit, traficul este oprit
O femeie de 29 de ani și un bărbat de 46 de ani au murit, iar alte cinci persoane au fost rănite miercuri într-un accident rutier între o mașină și o autoutilitară în județul Buzău, a anunțat IPJ Buzău. Traficul în zonă este oprit.

Accident rutier în Buzău între o masșină și o autoutilitară

La intersecţia DN 1B cu DJ 203C, în localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, s-a produs miercuri un accident rutier între un autoturism și o autoutilitară, a transmis Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Circulația este oprită pe ambele sensuri, iar traficul ar putea fi reluat după ora 08:00, potrivit informațiilor transmise de polițiști.

În urma impactului, o persoană a decedat, iar șase au fost transportate la spital cu diferite leziuni, conform informațiilor oficiale. A doua persoană care și-a pierdut viața este o pasageră de 29 de ani, din Buzău.

Cum s-a produs coliziunea dintre cele două vehicule

Din primele date de la fața locului, IPJ Buzău a anunțat că este vorba despre o coliziune între autovehiculul condus pe DJ203C, din direcția Clondiru către Pietroasele, de un șofer de 46 de ani, din Dolj, și autovehiculul condus pe DN1B, din direcția Buzău către Mizil, de un șofer de 38 de ani, din Buzău.

În cauză se va întocmi dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul

Doua persoane și-au pierdut viața, iar răniții au între 19 și 49 de ani

Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului de 46 de ani și al unei pasagere de 29 de ani, din Buzău, în timp ce șoferul de 38 de ani și alți patru pasageri cu vârste între 19 și 49 de ani, tot din județul Buzău, au fost răniți și au sufeit leziuni.

Toți răniții au fost preluați de Ambulanță pentru acordarea primelor îngrijiri medicale și transportul la spital, pentru alte investigații.

