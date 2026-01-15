Acatistul Sfântului Mina, pentru recuperarea pagubelor. Cum trebuie citit

Sfântul Mina este recunoscut pentru faptul că îi ajută pe cei păgubiți să își recupereze bunurile pierdute sau furate. Acatistul care se citește pentru primirea de ajutor are o anume orânduială.

Sfântul Mina este de origine egipteană și s-a născut în apropiere de Memphis, vechea capitală a faraonilor. Acesta a trăit în timpul împăraților romani Dioclețian și Maximian. Sfântul Mina a rămas orfan de tată la 11 ani, iar la 14 ani acesta și-a pierdut și mama. Mai apoi el a devenit ostaș în armata romană.

Doar că la momentul când Dioclețian a dat decret pentru persecutarea creștinilor, acesta s-a retras în deșert. Acolo l-a întâlnit pe Sfântul Macarie Egipteanul care i-a spus: "Ce cauți Mina, de unul singur, între cer și pământ? Locul tău este printre oameni, ca aceștia să ia aminte la cuvintele și faptele tale. Daca ai schimbat o haină de ostaș cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie".

Drept urmare Sfântul Mina a decis să se întoarcă în cetatea Cotyaeum. Doar că acolo erau sărbătoriți idolii, iar el s-a declarat creștin. A fost drept urmare arestat, mai apoi a fost torturat și în cele din urmă i s-a tăiat capul pentru că nu a vrut să se convertească.

Trupul lui a fost luat de către sora lui și dus în Alexandria. Doar că de acolo, moaștele sfântului au ajuns în mai multe țări, printre care și în România, la o Biserica Sfântul Mina din București și la Mitropolia Iașilor.

Acatistul Sfântului Mina trebuie citit 9 zile consecutiv, spun teologii. De asemenea acesta poate fi citit ori de câte ori cineva se află în nevoie. Este nevoie de o lumânare aprinsă, dar și de icoana Sfântului atunci când se face rugăciunea.