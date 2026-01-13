Tradiții de Ajunul Sfântului Vasile pe stil vechi. Cum să-ți atragi norocul și prosperitatea

Republica Moldova. Creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători de la începutul anului. Considerat unul dintre cei mai mari teologi și preoți ai Bisericii Ortodoxe, Sfântul Vasile rămâne un reper spiritual și moral pentru credincioși, iar ziua sa este însoțită de tradiții vechi și obiceiuri populare menite să aducă noroc și prosperitate în noul an.

În seara de Ajun, cetele de flăcăi colindă satul cu Plugușorul, iar dimineața copiii continuă obiceiul semănatului, fiind răsplătiți cu dulciuri, colaci și bani. Un ritual vechi de Ajun constă în așezarea a 12 coji de ceapă cu sare, fiecare coajă reprezentând o lună din an. Dacă ceapa lasă apă peste noapte, se crede că luna respectivă va fi ploioasă.

Vremea din noaptea Sfântului Vasile este văzută ca un indicator al întregului an: o noapte senină și liniștită arată un an bun, cu belșug și prosperitate.

Fetele nemăritate au ritualuri speciale pentru a-și afla norocul în dragoste. Ele confecționează „punți” din crenguțe de măr, decorate cu inel, busuioc, batistă, pară argintată și mărgele, lăsate afară peste noapte. Dacă dimineața sunt acoperite de brumă, se spune că fata se va mărita cu un bărbat bogat.

Tradiția mai spune că prima persoană care intră în casă de Sfântul Vasile trebuie să fie un bărbat, deoarece acesta aduce noroc, iar bunăstarea familiei depinde de situația materială a acestui musafir.

Pentru un an norocos, credincioșii vărsă puțin vin pe masă, sparg un pahar alb sau dau de pomană unui om sărac. Dacă urechea stângă țiuie, se spune că norocul va fi prezent tot anul.

Se recomandă să nu dormi în ziua Sfântului Vasile, pentru a evita lenevia în anul care urmează. La miezul nopții, este bine să ții în mână ceea ce îți dorești cel mai mult în anul nou: bani pentru prosperitate, un pahar pentru veselie sau flori de vâsc pentru dragoste.

Născut în anul 330, în Capadocia, Sfântul Vasile provenea dintr-o familie creștină numeroasă și binecuvântată: doi frați ai săi au devenit episcopi, iar sora sa, Macaria, a fost un exemplu de viață sfântă.

Prin scrierile sale, Sfântul Vasile a apărat credința creștină împotriva ereziilor și a stabilit reguli pentru viața monahală. Rugăciunile sale sunt considerate de mare putere spirituală, aducând alinare celor care le rostesc cu credință.