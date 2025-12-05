Justitie

Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă

Comentează știrea
Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivăSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Un polițist local din Arad a fost trimis în judecată joi, 4 decembrie 2025, pentru purtare abuzivă, aproape doi ani și jumătate după incidentul care a avut loc pe 14 iulie 2023. Cazul este strâns legat de un alt dosar, în care un coleg de-al său este acuzat de tortură urmată de moartea unui bărbat fără adăpost.

Un polițist din Arad, trimis în judecată

Potrivit procurorilor, polițistul G.C., aflat în serviciu în seara de 14 iulie 2023, a lovit cu putere în spate un bărbat adus la sediul Poliției Locale Arad. Victima fusese ridicată de pe stradă după ce un administrator din Piața Gării a reclamat comportamentul agresiv al acestuia, care deranja trecătorii și consuma substanțe halucinogene.

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

La fața locului au intervenit trei polițiști locali, care l-au încătușat și l-au condus la sediul instituției. În parcarea interioară, imaginile surprinse de camerele de supraveghere exterioare arată cum doi agenți au aplicat violențe asupra bărbatului. În timp ce unul dintre ei l-a lovit în spate, colegul său a continuat să-l agreseze în interiorul clădirii, într-un birou fără camere video, folosind un obiect care ar putea fi tonfa.

Victima a murit la spital

Victima a fost ulterior transportată la spital, unde a decedat a doua zi. Necropsia a arătat că decesul a fost violent, cauzat de traumatisme multiple, inclusiv leziuni craniene severe, ruptură de cord și hemopericard, agravate de intoxicația acută cu alcool și de afecțiuni hepatice preexistente.

Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
Concert în memoria lui Artan. Nume importante din muzică vor fi prezente
Concert în memoria lui Artan. Nume importante din muzică vor fi prezente
Poliția și amblanța

Ambulanță și poliție. Sursa foto: arhiva EVZ

Ce acuzații i-au fost aduse polițistului

Dosarul lui G.C. a fost trimis spre judecare la Judecătoria Arad, în timp ce colegul său, L.F-N., acuzat de tortură urmată de moarte, a fost trimis în judecată în decembrie 2023. Primul termen de fond a fost programat pentru noiembrie 2024, amânat ulterior pentru ianuarie 2025.

Procurorii susțin că violența aplicată de cei doi agenți a avut un rol esențial în decesul victimei, chiar dacă starea de sănătate și intoxicația acesteia au contribuit la gravitatea rezultatului final.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - CONAF semnează încă o premieră la Paris. Gala franco-română „Women in Economy”: 10 trofee de excelență și unul special
14:39 - Bolojan, declarații la Palatul Victoria după ce ICCJ a decis să conteste la CCR reforma pensiilor speciale
14:29 - Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
14:16 - Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă
14:11 - Restricţii la utilizarea apei în Prahova până la avizul DSP, după o săptămână fără alimentare în 13 localităţi
14:05 - Republica Moldova își va măsura pădurile după standarde europene. Cu sprijinul României, în 2026 pornește primul Inve...

HAI România!

Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale