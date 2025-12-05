Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă

Un polițist local din Arad a fost trimis în judecată joi, 4 decembrie 2025, pentru purtare abuzivă, aproape doi ani și jumătate după incidentul care a avut loc pe 14 iulie 2023. Cazul este strâns legat de un alt dosar, în care un coleg de-al său este acuzat de tortură urmată de moartea unui bărbat fără adăpost.

Potrivit procurorilor, polițistul G.C., aflat în serviciu în seara de 14 iulie 2023, a lovit cu putere în spate un bărbat adus la sediul Poliției Locale Arad. Victima fusese ridicată de pe stradă după ce un administrator din Piața Gării a reclamat comportamentul agresiv al acestuia, care deranja trecătorii și consuma substanțe halucinogene.

La fața locului au intervenit trei polițiști locali, care l-au încătușat și l-au condus la sediul instituției. În parcarea interioară, imaginile surprinse de camerele de supraveghere exterioare arată cum doi agenți au aplicat violențe asupra bărbatului. În timp ce unul dintre ei l-a lovit în spate, colegul său a continuat să-l agreseze în interiorul clădirii, într-un birou fără camere video, folosind un obiect care ar putea fi tonfa.

Victima a fost ulterior transportată la spital, unde a decedat a doua zi. Necropsia a arătat că decesul a fost violent, cauzat de traumatisme multiple, inclusiv leziuni craniene severe, ruptură de cord și hemopericard, agravate de intoxicația acută cu alcool și de afecțiuni hepatice preexistente.

Dosarul lui G.C. a fost trimis spre judecare la Judecătoria Arad, în timp ce colegul său, L.F-N., acuzat de tortură urmată de moarte, a fost trimis în judecată în decembrie 2023. Primul termen de fond a fost programat pentru noiembrie 2024, amânat ulterior pentru ianuarie 2025.

Procurorii susțin că violența aplicată de cei doi agenți a avut un rol esențial în decesul victimei, chiar dacă starea de sănătate și intoxicația acesteia au contribuit la gravitatea rezultatului final.