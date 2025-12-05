Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă
- Emma Cristescu
- 5 decembrie 2025, 14:16
Un polițist local din Arad a fost trimis în judecată joi, 4 decembrie 2025, pentru purtare abuzivă, aproape doi ani și jumătate după incidentul care a avut loc pe 14 iulie 2023. Cazul este strâns legat de un alt dosar, în care un coleg de-al său este acuzat de tortură urmată de moartea unui bărbat fără adăpost.
Un polițist din Arad, trimis în judecată
Potrivit procurorilor, polițistul G.C., aflat în serviciu în seara de 14 iulie 2023, a lovit cu putere în spate un bărbat adus la sediul Poliției Locale Arad. Victima fusese ridicată de pe stradă după ce un administrator din Piața Gării a reclamat comportamentul agresiv al acestuia, care deranja trecătorii și consuma substanțe halucinogene.
La fața locului au intervenit trei polițiști locali, care l-au încătușat și l-au condus la sediul instituției. În parcarea interioară, imaginile surprinse de camerele de supraveghere exterioare arată cum doi agenți au aplicat violențe asupra bărbatului. În timp ce unul dintre ei l-a lovit în spate, colegul său a continuat să-l agreseze în interiorul clădirii, într-un birou fără camere video, folosind un obiect care ar putea fi tonfa.
Victima a murit la spital
Victima a fost ulterior transportată la spital, unde a decedat a doua zi. Necropsia a arătat că decesul a fost violent, cauzat de traumatisme multiple, inclusiv leziuni craniene severe, ruptură de cord și hemopericard, agravate de intoxicația acută cu alcool și de afecțiuni hepatice preexistente.
Ce acuzații i-au fost aduse polițistului
Dosarul lui G.C. a fost trimis spre judecare la Judecătoria Arad, în timp ce colegul său, L.F-N., acuzat de tortură urmată de moarte, a fost trimis în judecată în decembrie 2023. Primul termen de fond a fost programat pentru noiembrie 2024, amânat ulterior pentru ianuarie 2025.
Procurorii susțin că violența aplicată de cei doi agenți a avut un rol esențial în decesul victimei, chiar dacă starea de sănătate și intoxicația acesteia au contribuit la gravitatea rezultatului final.
