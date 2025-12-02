Marius Isăilă, trimis în judecată de DNA pentru tentativa de mită

Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzat de tentativa de cumpărare de influență în legătură cu contracte între Romtehnica și o companie privată. Decizia a fost comunicată oficial marți, iar Isăilă rămâne sub control judiciar, după ce anterior fusese arestat preventiv.

Potrivit procurorilor, în perioada 9 – 15 octombrie 2025, Marius Isăilă ar fi promis, indirect printr-un intermediar, suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

În documentele DNA se menționează că aceste promisiuni au fost reiterate pe 24 octombrie 2025, iar inculpatul știa că ministrul ar putea folosi influența asupra conducerii Romtehnica, societate de stat aflată sub autoritatea Ministerului Apărării, pentru încheierea unor contracte comerciale cu o firmă privată din Bulgaria.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, care va decide dacă măsura preventivă de control judiciar se menține pe parcursul procesului.

Marius Isăilă nu este la prima abatere de acest tip. În 10 noiembrie 2016, instanța supremă l-a condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare, după ce fusese trimis în judecată de DNA în iulie 2014 pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Pe parcursul legislaturii 2012 – 2016, Marius Isăilă a ocupat un mandat de senator din partea PSD Dâmbovița, experiență politică care, potrivit anchetatorilor, i-ar fi permis accesul la persoane cu putere de decizie în domeniul contractelor de stat.

Marius Isăilă s-a remarcat ca politician român în perioada în care a ocupat funcția de senator în Parlamentul României, între 2012 și 2016, reprezentând județul Dâmbovița din partea Partidului Social Democrat (PSD).

În această perioadă, a fost implicat în mai multe proiecte legislative și activități parlamentare, însă cariera sa a fost profund afectată de problemele juridice și acuzațiile de corupție care i-au marcat parcursul.