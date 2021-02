Omul care a înfruntat Iadul. Un bărbat care a fost în moarte clinică crede că acum știe răspunsul dacă există viață după moarte și și-a detaliat experiența percepută ca fiind viața de apoi. Dacă există vreo formă de viață după moarte rămâne unul dintre cele mai mari mistere. Deși nu există dovezi care să sugereze că există o viață de dincolo, nu există niciunul care să afirme în mod concludent că nu există. Cu toate acestea, un bărbat crede acum că are răspunsul după moartea sa. Persoana, cunoscută doar sub numele de John, a scris Fundației de Cercetare Near Death Experience. Bărbatul a povestit cum în timp ce era supus unei intervenții chirurgicale a suferit o reacție alergică la un medicament utilizat.

John a intrat în moarte clinică și, înainte de a fi resuscitat, crede că a văzut viața de apoi unde a trăit emoții extrem de puternice într-o „mare de negru foarte întunecat. Părea că am ajuns în Iad. Deodată m-am decis să-l înfrunt, să plec de acolo.” John a spus: „Imediat am simțit un val de iubire totală, fără judecată și fără nici un sentiment negativ. L-am auzit pe doctor vorbind cu stagiarii despre ce să facă. Încercaseră totul medical, dar nimic nu funcționa pentru că nu voiam să mă întorc.

Mult calm

„Nu mă simțisem niciodată atât de iubit, atât de calm, fără durere și nimic negativ … NIMIC. În jurul meu, la început era complet negru. Apoi s-a făcut lumină, o lumină care strălucea fără să mă orbească. Nu mă temeam de niciun fel. Era minunat și uimitor.”

În timp ce John crede că experiența sa este dovada vieții de apoi, unii cercetători consideră că experiența sa nu este unică și este asociată cu o creștere a activității creierului la sfârșitul vieții. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au indus clinic stop cardiac la șobolani, monitorizând simultan activitatea creierului. Au fost uimiți când au descoperit că activitatea creierului a crescut în ultimele 30 de secunde din viața lor.

Jimo Borjigin, profesor asociat de fiziologie moleculară și integrativă și profesor asociat de neurologie, a declarat: „Acest studiu, efectuat la animale, este primul care se ocupă de ceea ce se întâmplă cu starea neurofiziologică a creierului pe moarte. Am motivat că, dacă experiența de aproape moarte provine din activitatea creierului, corelațiile neurale ale conștiinței ar trebui să fie identificate la oameni sau animale chiar și după încetarea fluxului sanguin cerebral.”

În esență, dacă creierul este mai activ, s-ar putea să avem viziuni extrem de personale, ceea ce îi va face pe unii să creadă că au văzut viața de apoi. Dr. Borjigin a adăugat: „Premisa că vom găsi unele semne de activitate conștientă în creier în timpul stopului cardiac a fost confirmată cu datele rezultate din studiul științific”.

Omul care a înfruntat Iadul a apărut în evz.ro

Citiți și

sau