Dumnezeu a fost acolo Viața după moarte. Experiențele cunoscute ca fiind la granița dintre viață și moarte sunt cu siguranță reale. Cel puțin în conformitate cu o femeie care susține că a simțit prezența lui Dumnezeu „prezența atotcuprinzătoare” în timp ce se afla sub comă indusă de medicamente în urmă cu 16 ani.

Anne este una dintre multele persoane care au trecut prin așa-numitele experiențe aproape de moarte (NDE) – aparent paranormale priviri în viața de apoi și alte fenomene conexe. Femeia și-a împărtășit povestea suferinței, în timp ce era legată de un aparat respirator și de suport al vieții în 2005, după ce a suferit o hemoragie pulmonară. Lipsa de oxigen în creier a dus, de asemenea, la leziuni cerebrale traumatice și a fost supusă unei come indusă de medicamente.

Anne a povestit Fundației de Cercetare a Experienței Near-Death (NDERF) despre întâlnirea profundă pe care susține că a avut-o în timp ce era în comă.

Ea a spus: „Este posibil să fi fost moartă din punct de vedere clinic, deoarece funcția creierului era inexistentă, conform unei scanări. Nu era de așteptat să trăiesc și când am fost deconectat de la aparatul respirator, m-am văzut brusc într-o cameră slab luminată, singură. Am observat, în special, că această cameră avea o ușă, pe care am simțit-o într-un fel specială. Atunci am devenit conștient că nu mai sunt singură. Dumnezeu era acolo!”

Anne nu L-a putut vedea, dar a descris un sentiment de „iubire completă, totală și necondiționată în cea mai înaltă formă” Nu există nicio îndoială în mintea ei că Dumnezeu a fost cel care a făcut-o să se simtă așa. Anne crede că Dumnezeu a întrebat-o dacă este prea obosită să treacă printr-o ușă despre care credea că ar fi fost moartea ei. Ea a spus: „Nu-mi amintesc răspunsul meu, dacă Dumnezeu m-a trimis înapoi sau dacă am luat decizia singură, dar știu că mi s-a dat de ales. Deci a fost alegerea mea să mă întorc. În mod miraculos, Dumnezeu m-a trimis înapoi. După mulți ani de suferințe severe cu durerea și boala lupusului, când m-am întors, lupusul meu dispăruse complet!”

Majoritatea experților medicali susțin că experiențele cunoscute ca fiind la granița dintre viață și moarte sunt un răspuns fiziologic la traume și pot fi explicate fără a recurge la spiritualitate. O teorie, de exemplu, sugerează că experiențele de la granița dintre viață și moarte sunt halucinații rezultate din lipsa de oxigen. O lucrare din 2004 scrisă de Bruce Greyson și Mitchell B Liester în Jurnalul de Psihologie Umanistă a constatat că 80% dintre persoanele care au raportat experiențe cunoscute ca fiind la granița dintre viață și moarte au raportat și halucinații auditive ulterioare.

O altă teorie sugerează că creierul eliberează un cocktail de substanțe în momentele de traume care pot declanșa răspunsuri deosebite. Pacienții își descriu adesea experiențele ca fiind calmi și fericiți, în ciuda circumstanțelor adesea dureroase care i-au condus la acestea.

Cu toate acestea, oamenii de știință nu au găsit încă un răspuns definitiv la problemă.

