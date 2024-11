Nicolae Ciucă și Karl Nehammer, întâlnire crucială pe Schengen

Nicolae Ciucă și cancelarul Austriei, Karl Nehammer au avut o întrevedere importantă la Viena. Cei doi lideri politici, membri ai familiei Popularilor Europeni au discutat, cu precădere despre extinderea spațiului Schengen

Candidatul liberal la alegerile prezidențiale și-a exprimat convingerea că procesul de aderare al României se va încheia curând. Țara noastră a făcut un pas important în primăvară, odată cu acceptarea, în spațiul de liberă circulație, cu frontierele maritime și aeriene.

Discuțiile purtate de Nicolae Ciucă la Viena, au vizat și progresele înregistrate în direcția îndeplinirii criteriilor tehnice necesare aderării depline la Schengen.

În acest context, liderul PNL le-a mulțumit miniștrilor Afacerilor Interne și al Afacerilor Externe pentru implicarea în procesul de negociere. El a subliniat că munca lor, continuă, poate asigura încheierea cu succes a negocierilor într-un timp cât mai scurt cu putință.

I met today in Vienna with Chancellor @karlnehammer. Our main topic of discussion was Romania’s accession to the Schengen area. I am confident that final decisions will be made at technical level soon. I thank our Ministers of Interior and Foreign Affairs for their continuous… pic.twitter.com/UphdyWZBeC

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) November 18, 2024