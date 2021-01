Viața de după moarte, o experiență reală! Un material publicat de Daily Express prezintă cazul unui bărbat care a trăit o moarte aparentă. Acesta crede că a văzut ceea ce se numește conventional viața de după moarte. Dave a fost declarat mort din punct de vedere clinic pentru câteva minute. Totuși, el apreciază că experiența lui a fost resimțită ca durând o viață. Potrivit britanicului, lumea de dincolo arăta ca un loc suprarealist, unde a simțit că posedă un nivel mai ridicat al conștientizării.

Cum arată viața de după moarte: “Simțeam un extaz și o uimire totale”

Actorul acestui incident neobișnuit a scris unei organizații care se ocupă cu studierea acestor fenomene rare, the Near Death Experience Research Foundation. “M-am simțit în afara corpului meu. Practic, m-am simțit ca și când aș fi fost extras din corp. La finalul a ceea a părut a dura câteva secunde, m-am trezit. Nu eram însă acolo și m-am gândit că am căzut. Mă aflam ca pe un alt tărâm. La început nu știam că am murit fiindcă nu eram total conștient. Simțeam un extaz și o uimire totale uitându-mă în jurul meu. Eram înconjurat de o ceață verde. Din lateral venea un nivel scăzut de lumină. Lumina părea să pătrundă spre mine din spatele ceței, ca și cum aș fi fost într-un fel de vid.

Am realizat în numai câteva secunde că am murit. Eram așezat și nu simțeam niciun fel de durere. Era ca și cum aș fi fost înfășurat într-o pătură caldă de ceață. Eram atât de treaz și de conștient… Un milion de gânduri îmi treceau prin minte. Eram într-o stare de extaz total și de uimire. Nu doream să mă mișc, căci mă gândeam că dacă mă mișc s-ar putea să nu mai pot să revin”.

Creierul muribund provoacă halucinații vii

În vreme ce Dave consideră experiența lui ca fiind o dovadă a vieții de după moarte, oamenii de știință opinează că viziunea sa atât de vie este asociată, de fapt, cu o fluctuație a activității cerebrale întâlnite în momentul morții. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au ajuns la această concluzie după ce au indus stopul cardiac la șobolani. În tot acest interval le-au monitorizat activitatea cerebrală. În cele 30 de secunde finale din viața rozătoarelor, s-a remarcat o sincopă masivă a activității lor cerebrale.

Doctorandul Jimo Borjigin, co-autor al studiului, a explicat: “Acest studiu, realizat pe animale, este primul care tratează ceea ce se întâmplă cu starea neurofiziologică a creierului muribund. Am remarcat că experiența de moarte aparentă este generată de activitatea creierului. Activitatea neuronală se corelează cu gradul de conștientizare și poate fi identificată la oameni sau animale chiar după încetarea fluxului sangvin cerebral”.

În mod esențial, cu cât creierul este mai activ, cu atât omul va avea viziuni mai vii, mai detaliate. Viziunile îl fac să creadă că a ajuns ad litteram în lumea de dincolo de moarte.

Sursa: Daily Express

Foto: GETTY