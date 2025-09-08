Monden A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generații







Rick Davies, unul dintre cei doi cofondatori, lideri și compozitori principali ai legendarei trupe britanice Supertramp, a murit la vârsta de 81 de ani, după o lungă luptă cu cancerul, potrivit bbc.com. Davies a fost unul dintre stâlpii principali ai trupei care a evoluat de la rock progresiv la un succes neașteptat în topurile internaționale, mai ales odată cu albumul „Breakfast in America” (1979).

Davies a compus și a cântat hituri Supertramp precum „Goodbye Stranger” și „Bloody Well Right”. Vocea sa era mai profundă și mai puțin distinctivă decât cea a fostului său partener Roger Hodgson, autorul piesei „The Logical Song”, dar a fost motorul care a menținut trupa activă după plecarea lui Hodgson în 1983. Separarea lor a fost marcată de dispute creative și conflicte legate de drepturile de autor, care au continuat în instanță până luna trecută.

Rick Davies s-a născut în 1944, în Swindon, Anglia, și și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. A început ca baterist și ulterior a devenit claviaturist. Una dintre primele sale formații, Rick's Blues, l-a avut ca baterist pe viitorul cântăreț Gilbert O'Sullivan, care l-a recunoscut mai târziu pe Davies ca pe un mentor important în cariera sa.

În 1969, după ce a evoluat cu mai multe formații, Davies a decis să formeze o trupă nouă. Roger Hodgson a răspuns anunțului său și, în ciuda diferențelor vocale și stilistice, cei doi s-au înțeles bine muzical. Inițial numiți Daddy, grupul și-a schimbat numele în Supertramp în ianuarie 1970.

Anii 1970 au marcat ascensiunea Supertramp. Albumul „Breakfast in America”, lansat în 1979, a inclus hituri precum „The Logical Song”, „Take the Long Way Home” și piesa omonimă „Breakfast in America”. Alte succese notabile au fost „Give a Little Bit” și „It's Raining Again”. Peste 70 de milioane de discuri au fost vândute în întreaga lume, iar trupa a rămas un reper al muzicii rock britanice.

Pe parcursul carierei sale, Davies a fost recunoscut nu doar ca interpret, ci și ca producător și compozitor, contribuind la definirea sunetului Supertramp prin combinația de elemente rock progresiv, pop și art rock. Activitatea sa a inspirat generații întregi de muzicieni, iar influența sa se resimte și în muzica contemporană.

Trupa Supertramp, cunoscută pentru versurile inteligente și sofisticarea muzicală, a fost un exemplu de colaborare între doi artiști cu voci și stiluri diferite, dar cu o viziune comună, iar moștenirea lui Rick Davies rămâne în repertoriul și în inima fanilor din întreaga lume.