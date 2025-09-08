Monden

A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generații

A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generațiiSursa foto: Wikipedia
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Rick Davies, unul dintre cei doi cofondatori, lideri și compozitori principali ai legendarei trupe britanice Supertramp, a murit la vârsta de 81 de ani, după o lungă luptă cu cancerul, potrivit bbc.com. Davies a fost unul dintre stâlpii principali ai trupei care a evoluat de la rock progresiv la un succes neașteptat în topurile internaționale, mai ales odată cu albumul „Breakfast in America” (1979).

Rick Davies, o voce și o carieră de excepție

Davies a compus și a cântat hituri Supertramp precum „Goodbye Stranger” și „Bloody Well Right”. Vocea sa era mai profundă și mai puțin distinctivă decât cea a fostului său partener Roger Hodgson, autorul piesei „The Logical Song”, dar a fost motorul care a menținut trupa activă după plecarea lui Hodgson în 1983. Separarea lor a fost marcată de dispute creative și conflicte legate de drepturile de autor, care au continuat în instanță până luna trecută.

Rick Davies s-a născut în 1944, în Swindon, Anglia, și și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. A început ca baterist și ulterior a devenit claviaturist. Una dintre primele sale formații, Rick's Blues, l-a avut ca baterist pe viitorul cântăreț Gilbert O'Sullivan, care l-a recunoscut mai târziu pe Davies ca pe un mentor important în cariera sa.

În 1969, după ce a evoluat cu mai multe formații, Davies a decis să formeze o trupă nouă. Roger Hodgson a răspuns anunțului său și, în ciuda diferențelor vocale și stilistice, cei doi s-au înțeles bine muzical. Inițial numiți Daddy, grupul și-a schimbat numele în Supertramp în ianuarie 1970.

Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
Ce pensie primești dacă ai lucrat ca îngrijitor timp de 20 de ani
Ce pensie primești dacă ai lucrat ca îngrijitor timp de 20 de ani

Succes internațional și milioane de discuri vândute

Rick Davies

Rick Davies. Sursa foto: Wikipedia

Anii 1970 au marcat ascensiunea Supertramp. Albumul „Breakfast in America”, lansat în 1979, a inclus hituri precum „The Logical Song”, „Take the Long Way Home” și piesa omonimă „Breakfast in America”. Alte succese notabile au fost „Give a Little Bit” și „It's Raining Again”. Peste 70 de milioane de discuri au fost vândute în întreaga lume, iar trupa a rămas un reper al muzicii rock britanice.

Pe parcursul carierei sale, Davies a fost recunoscut nu doar ca interpret, ci și ca producător și compozitor, contribuind la definirea sunetului Supertramp prin combinația de elemente rock progresiv, pop și art rock. Activitatea sa a inspirat generații întregi de muzicieni, iar influența sa se resimte și în muzica contemporană.

Trupa Supertramp, cunoscută pentru versurile inteligente și sofisticarea muzicală, a fost un exemplu de colaborare între doi artiști cu voci și stiluri diferite, dar cu o viziune comună, iar moștenirea lui Rick Davies rămâne în repertoriul și în inima fanilor din întreaga lume.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Apa caldă, sistată din nou în Capitală. Zonele afectate și durata lucrărilor
14:27 - Resturile unei drone, găsite de polițiștii de frontieră din Polonia
14:21 - CFR Călători modifică circulația trenurilor. Rutele afectate în perioada 6 - 25 octombrie
14:10 - Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
14:03 - Sondaj INSCOP. Percepția românilor despre Uniunea Europeană
14:02 - Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pa...

Proiecte speciale