A murit doctorul Alexandru Grigore Dimitriu, un nume important în pediatria românească

Profesorul Universitar Doctor Alexandru Grigore Dimitriu, medic primar pediatru și cardiolog pediatric, s-a stins din viață în ziua de Crăciun, a anunțat conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.

Profesorul Dimitriu a condus secții clinice de pediatrie și cardiologie pediatrică și a contribuit la dezvoltarea metodologiilor de diagnostic și tratament pentru afecțiunile cardiovasculare congenitale și dobândite la copii. Activitatea sa a fost remarcată atât în spital, cât și în mediul academic al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Profesorul Dimitriu a participat ca lector la conferințe și evenimente științifice din domeniul pediatriei și cardiologiei pediatrice, împărtășind experiența acumulată în decenii de practică și cercetare cu studenți și tineri specialiști.

Medicul primar a coordonat cursuri de perfecționare pentru medici generaliști și specialiști, abordând subiecte actuale în cardiologia pediatrică, inclusiv urgențele cardiovasculare la copii și tratamentul malformațiilor congenitale, reunind zeci de profesioniști medicali din regiune.

Profesorul Dimitriu a fost descris de colegii săi de la Spitalul „Sf Maria” ca un mentor dedicat și un reper moral pentru generații de medici. Activitatea sa clinică s-a concretizat în numeroase cazuri tratate cu profesionalism și empatie, iar medicii tineri își amintesc cu recunoștință de îndrumarea primită de la regretatul doctor.

Conducerea Spitalului „Sf. Maria” și colegii săi i-au adus un omagiu public, exprimându-și „profunda recunoștință pentru întreaga sa activitate profesională și umană” și adresând condoleanțe sincere familiei îndoliate.