Mai multe trenuri spre Iași de sărbători. CFM suplimentează cursele Chișinău–Socola

Republica Moldova. Cei care și-au planificat o escapadă de iarnă peste Prut au mai multe opțiuni de deplasare. Calea Ferată din Moldova (CFM) anunță suplimentarea curselor pe ruta Chișinău–Socola (Iași), pentru a face față cererii sporite din perioada sărbătorilor de iarnă.

Potrivit CFM, trenul Chișinău–Socola va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie. Măsura vine în contextul în care tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă vacanțele de iarnă la Iași, fie pentru odihnă, fie pentru cumpărături, evenimente culturale sau vizite la rude.

Începând cu 16 ianuarie 2026, trenul Chișinău–Socola (Iași) va circula conform unui program regulat, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, respectând graficul stabilit de întreprindere.

Călătoria cu trenul dintre Chișinău și Iași durează aproximativ cinci ore. Din Gara Feroviară Chișinău, trenul pornește la ora 06:27 și ajunge la stația Socola la 11:15. La retur, plecarea din Socola este programată la 17:36, iar sosirea la Chișinău la ora 22:16.

Reprezentanții CFM precizează că trenul oferă condiții confortabile pentru o călătorie de durată medie și rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni de transport peste Prut.

CFM recomandă pasagerilor să își procure biletele din timp, având în vedere interesul sporit pentru această rută în perioada sărbătorilor.

Iașul este una dintre cele mai atractive destinații turistice din România, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt numeroase locuri de vizitat în Iași, primul fiind chiar Piața Unirii, un loc cu o semnificație aparte atât pentru localnici, cât și pentru românii de pretutindeni. Aici s-a jucat pentru prima data hora unirii, în 1859. Elementul care păstrează și azi amintirea vie a unirii cu Țara Românească este chiar statuia lui Alexandru Ioan Cuza. O găsești în centru și este foarte ușor de reperat. Statuia este realizată din bronz, de un sculptor Italian – Raffaello Romanelli. Aceasta face parte din lista monumentelor istorice ale județului Iași.

Vizitatorii pot descoperi Palatul Culturii, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, pot face plimbări prin Copou și Parcul Expoziției. De asemenea, Catedrala Mitropolitană, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și numeroasele târguri de iarnă atrag anual mii de turiști din Republica Moldova.

Pe lângă o istorie bogată, orașul Iași se poate mândri cu faptul că este locul unde s-au scris cele mai frumoase povestioare ale copilăriei, dar și cele mai cunoscute poezii ale literaturii românești. Astfel, printre numeroasele obiective turistice din Iași, se numără și Bojdeuca lui Ion Creangă – primul muzeu literar de la noi, deschis spre vizitare în anul 1918. Bojdeucă îi spunea însuși autorul, ca