A făcut AVC după ce a băut multe energizante. Pățania unui bărbat sănătos

A făcut AVC după ce a băut multe energizante. Pățania unui bărbat sănătos
Un bărbat din Marea Britanie în vârstă de 50 de ani, anterior sănătos și activ, a ajuns la spital după ce a suferit un accident vascular ischemic, provocat de consumul zilnic de opt doze de băuturi energizante, potrivit unui studiu publicat marți în BMJ Case Reports.

Un bărbat a ajuns la spital după ce a consumat opt energizante pe zi

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Marea Britanie, a fost tratat pentru hipertensiune severă și accident vascular ischemic. Acesta prezenta dificultăți de mers, de înghițire și de vorbire, simptome caracteristice ataxiei. Medicii au constatat că afecțiunile sale au apărut după ce, timp îndelungat, consumase zilnic câte opt băuturi energizante.

Tensiunea arterială a pacientului a fost măsurată la 254/150 mmHg, comparativ cu valorile considerate normale de sub 120/80 mmHg. Cazul este prezentat într-un studiu publicat marți în BMJ Case Reports.

Consumul excesiv de energizante poate provoca efecte pe termen lung

Bărbatul a recunoscut că obișnuia să bea în medie opt energizante pe zi, adică aproximativ 1.300 mg de cofeină, de peste trei ori mai mult decât doza zilnică recomandată de 400 mg. Chiar și după ani de zile de când a renunțat la aceste băuturi, pacientul a declarat că continuă să resimtă efectele consumului excesiv.

Spital

Sursă foto: pixabay.com

Acesta a declarat că nu era conștient de pericolele la care se expunea și că suferă de amorțeală pe partea stângă a corpului, inclusiv la mână, degete, picior și tălpi. Cercetătorii precizează că băuturile energizante pot conține între 70 și 300 mg de cofeină.

Cercetătorii atrag atenția asupra riscurilor băuturilor energizante

Autorii studiului notează că combinația dintre cofeină, zahăr și stimulenți precum guarana poate crește ritmul cardiac și tensiunea arterială. Ei explică că ingredientele suplimentare, inclusiv taurina, guarana și ginseng, pot amplifica efectele cofeinei, iar nivelul de cofeină într-o singură porție poate ajunge până la 500 mg.

Studiul recomandă o reglementare mai strictă a vânzării și promovării acestor băuturi, având în vedere popularitatea lor în rândul tinerilor. Autorii subliniază că astfel de măsuri ar putea contribui la reducerea riscurilor pentru sănătatea cardiovasculară și cerebrovasculară a populației.

 

 

