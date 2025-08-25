Politica A expirat termenul legal pentru stabilirea datei alegerilor din București







Astăzi a expirat termenul legal pentru stabilitarea datei alegerilor parțiale din București, de către Guvernul României, potrivit Legii 115/2015, privind legerile locale. Termenul stabilit de lege este imperativ: 90 de zile de la constatarea legală a vacanței funcției. Demisia lui Nicușor Dan din funcția de primar general a fost înregistrată cu data de 26 mai 2025, iar termenul maxim pentru stabilirea datei alegerilor parțiale din București a fost, calendaristic, data de 24 august 2025.

Odată rămas vacant postul de primar general, se activează cadrul juridic care guvernează funcționarea administrației publice locale, a declarat, avocatul Alexandru Moldoveanu, specialist în drept administrativ.

Setul juridic care se activează este reglementat prin Legea 115/2015, privind alegerile locale, Codul Administrativ (OUG nr. 57/2019), precum și alte prevederi conexe.

”Legea este imperativă, clară în termene și proceduri. Nu există loc de interpretări. Orice amânare a unei decizii pentru stabilirea datei alegerilor se ia doar în condiții speciale, la rândul lor clar reglementate juridic”, a precizat Moldoveanu.

Constatarea încetării mandatului de primar general este reglementată prin art. 160 alin. (1) din Codul Administrativ. Prefectul are obligația de a emite ordinul de constatare a încetării mandatului în maximum 15 zile de la înregistrarea demisiei. Ordinul a fost emis deja, la 26 mai 2025.

Organizarea alegerilor parțiale este reglementată prin Legea 115/2015. Articolul 157, alin (2) precizează: „Alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale se organizează în cel mult 90 de zile de la constatarea legală a vacanței funcției.”

Ulterior, Guvernul stabilește, prin hotărâre, data scrutinului. Responsabilitatea organizării revine Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Autorității Electorale Permanente (AEP), Prefectului și primarilor municipiului București.

Ordinul prefectului prin care se constată demisia primarului general a fost emis pe 26 mai 2025. În aceste condiții, termenul limită legal pentru stabilirea datei alegerilor parțiale din București este 24 august 2025.

”Nerespectarea acestui termen ar fi o încălcare a unei obligații imperative, prevăzute de lege”, a subliniat avocatul Alexandru Moldoveanu.

Avocatul a precizat că există răspundere și consecințe juridice în caz de întârziere a procedurilor pentru organizarea alegerilor:

”Refuzul sau tergiversarea emiterii hotărârii de guvern pentru stabilirea datei alegerilor poate atrage răspunderea disciplinară a celor implicați. Se poate face chiar o sesizare a Curții Constituționale, pentru blocarea unui drept constituțional”. Avocatul s-a referit la art.36 din Constituția României - dreptul de a fi ales.

De asemenea, orice cetățean sau organizație neguvernamentală poate ataca în contencios administrativ, în temeiul Legii nr. 554/2004, inacțiunea Guvernului de a organiza alegeri legale. ”Poate fi sesizat chiar și Avocatul Poporului, pentru încălcarea drepturilor electorale”, a mai spus el.

Legal, doar două scenarii pot permite amânarea termenului de 90 zile, mai spune avocatul.

El s-a referit la Starea de urgență sau Starea de Alertă (care sunt excepții temporare). ”În baza art. 93 din Constituția României și a OUG 1/1999, dacă se instituie o stare de urgență (epidemie, catastrofă etc.), Guvernul poate suspenda temporar organizarea alegerilor. Această variantă este extrem de rară și nejustificabilă, în prezent”, a precizat Moldoveanu.

O altă situație pentru amânarea datei ar fi o imposibilitate tehnică gravă, la fel de puțin probabilă. ”În caz de imposibilitate logistică, de exemplu, instabilitate informatică majoră în STS, Guvernul poate cere avizul AEP pentru decalarea limitată a termenului. Și în acest caz, motivarea trebuie să fie obiectivă, publică și justificabilă, cu asumarea răspunderii în Parlament”, a mai spus specialistul în drept adminisrativ.

Mai multe personalități politice și publice și-au anunțat, deja, intenția pentru a candida la Primăria Capitalei.

Printre numele vehiculate se numără liberalul Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă (USR), Vlad Gheorghe (partidul DREPT), Octavian Berceanu (REPER) și Dan Trifu, din poziția de independent.

PSD nu a nominalizat un candidat pentru alegerile parțiale din Capitală.