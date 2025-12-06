Vremea

Prognoza meteo, 6 decembrie. Început de weekend cu vreme închisă și instabilă. Unde va ploua

Prognoza meteo, 6 decembrie. Început de weekend cu vreme închisă și instabilă. Unde va plouaVremea. Sursa foto: Pixabay
În țară, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei în Moldova, Muntenia, majoritatea Olteniei și vestul Dobrogei, iar în restul regiunilor se vor înregistra valori mult mai ridicate. Sâmbătă, cerul va fi înnorat persistent în sud și est, iar în celelalte zone vor fi înnorări temporare, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 6 decembrie. Ploi și intensificări ale vântului

Se vor semnala ploi în sud, iar pe parcursul nopții izolat în vest, centru și est. La altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi precipitații mixte. În sud-vest, izolat, cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud și sud-est, cu rafale de 50–55 km/h și local pe crestele montane. Maximele vor fi între 4 și 12 grade, iar minimele între -1 și 9 grade. Dimineața și noaptea, se va forma ceață pe alocuri în regiunile intracarpatice și izolat în rest.

Bucureștenii au parte de o zi ploioasă

Vremea va fi închisă, cu ploi slabe temporare. Vântul va sufla cu intensitate mai mare în prima parte a zilei, 45–55 km/h, apoi va slăbi treptat.

Temperatura maximă se va situa în jur de 6–7 grade, iar cea minimă în jur de 3 grade.

Prognoza meteo pentru toată luna decembrie

În prima săptămână a lunii, 8–15 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, mai ales în vest, nord și centru. Precipitațiile vor fi reduse în toată țara.

Săptămânile 15–22 decembrie și 22–29 decembrie vor aduce, de asemenea, valori medii ale temperaturii peste normal în toate regiunile, iar ploile vor rămâne puține.

În perioada 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit. Precipitațiile se vor încadra aproape de normal în majoritatea zonelor, cu excepția nord-vestului, unde cantitățile vor fi ușor mai mici.

Pentru acest weekend, meteorologii ANM anunță o răcire a vremii și intensificarea vântului în toată țara. Temperaturile vor scădea, iar rafalele vor fi mai puternice în special în sud și sud-est.

