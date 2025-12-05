Prognoza meteo pentru Revelion de la ANM. Începutul de an cu totul neobișnuit

În primele zile ale anului 2026, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru o lună de iarnă. Cu toate acestea, ploile slabe și ninsorile de la munte nu vor lipsi din peisaj, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În prima săptămână, 8 – 15 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei, mai ales în vest, nord și centru. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

Săptămânile 15 – 22 decembrie și 22 – 29 decembrie vor aduce, de asemenea, temperaturi medii peste normal în toate regiunile, în timp ce ploile vor fi în continuare puține.

În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă din an, cu precipitații apropiate de normal în majoritatea regiunilor, doar nord-vestul țării urmând să înregistreze cantități ușor mai mici.

În acest weekend, vremea se răcește și vântul se întețește în toată țara. Potrivit ANM, de sâmbătă temperaturile vor scădea, iar vântul va sufla cu putere, mai ales în sud și sud-est.

În majoritatea regiunilor, temperaturile diurne vor fi apropiate de mediile normale pentru începutul lunii, iar noaptea valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit. Cerul va fi temporar noros, cu înnorări mai persistente în sud și est, unde vor cădea și ploi. Pe timpul nopții, averse izolate sunt posibile și în vest, centru și est. La altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, precipitațiile vor fi mixte, iar în sud-vest cantitățile de apă pot ajunge local la 10–20 l/mp. Vântul va avea rafale de 50–55 km/h, inclusiv pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi între 4 și 12 grade, iar cele minime între -1 și 9 grade. În regiunile intracarpatice și izolat în restul țării, dimineața și noaptea va fi ceață.

La București, cerul va fi închis, cu ploi slabe și vânt de 45–55 km/h, care va slăbi treptat. Temperatura maximă va atinge 6–7 grade, iar cea minimă va fi de aproximativ 3 grade.

Duminică, vremea va rămâne închisă. Vor fi ploi slabe în sud și sud-est, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est și pe litoral. Maximele vor oscila între 4 și 11 grade, iar minimele între -2 și 6 grade. În Capitală, cerul va fi închis, cu ploi slabe trecătoare și vânt moderat, iar temperaturile se vor situa între 3 și 9 grade.