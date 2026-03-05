⁠Cristina Cioran despre botezul fiului în lipsa tatălui: E păcat, dar n-avem ce să facem

Cristina Cioran a declarat la un podcast faptul că ultimele evenimente din viața copiilor au fost destul de complicate. Mai ales că inclusiv botezul băiatului ei a trebuit să îl organizeze de una singură.

Actrița a povestit despre situația complicată prin care trece cu tatăl copiilor ei. Aceasta și-a exprimat regretul legat de faptul că Alex Dobrescu nu este alături de ea în această perioadă. ”A fost păcat că se întâmplă așa. Dar trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și să fim realiști. Mergem mai departe pentru că avem treabă.

Copiii trebuie crescuți nu avem cum să ne gândim altfel, cum ar fi fost dacă, ce s-ar fi întâmplat dacă. Noi suntem pe petrecere, dar cu limite. Ar fi fost frumos să fie și tatăl lor, dar luăm lucrurile cum sunt”, a spus artista.

De asemenea actrița a explicat că tatăl copiilor se vede cu cei mici prin videocall. Dar acesta este singurul tip de comunicare pe care Dobrescu îl are cu cei doi copii. ”Vorbim prin videocall o dată la ceva vreme. A văzut copiii, vorbește cu copiii. I-am zis și în două vorbe cum a fost la petrecere. Mă rog. cât a fost petrecere. Mi-aș fi dorit să fie alături de copii și el și-ar fi dorit”, a mai spus Cristina Cioran.

Chiar dacă nu vrea să își plângă de milă actrița spune că i-ar fi fost de mare ajutor să fie susținută de tatăl copiilor ei. ”În general vorbesc despre lucrurile care mi se întâmplă, dar nu mai vreau să răscolescu ce și cum a fost la al doilea copil.

Mi-ar fi plăcut să fie alături de mine și de copii. Ar fi fost util și necesar. Dar nu pot să-mi trăiesc viașa din regrete sau din impresii. Sunt obligată de circumstanțe să fiu realistă și să muncesc”.