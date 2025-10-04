Ziua Națională a Vinului la Chișinău. Vinificatori, tradiții și premii sub genericul „Vinul nostru uimitor de bun”

Republica Moldova. Centrul Chișinăului a devenit, în aceste zile, o adevărată sărbătoare a tradițiilor vitivinicole odată cu desfășurarea celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul, găzduit în Piața Marii Adunări Naționale, a reunit peste 100 de vinificatori din toate regiunile Republicii Moldova și propune vizitatorilor degustări, masterclass-uri, spectacole folclorice și activități educaționale, toate sub sloganul „Vinul nostru uimitor de bun”.

Publicul are ocazia să descopere vinuri de colecție, ediții limitate și soiuri consacrate, dar și să participe la „Școala Vinului”, unde somelieri certificați explică tehnici de degustare, asocierea vinului cu gastronomia și bune practici de servire. Cei care vor să se implice activ pot cumpăra Carnetul Degustătorului, care include 11 degustări, alegerea unui vin preferat, reduceri speciale și un pahar reutilizabil de tritan.

Organizatorii au introdus și activități pentru tineri și copii, pentru a cultiva respectul față de tradițiile vitivinicole și rolul vinului în cultura națională. Atmosfera din centrul capitalei este completată de spectacole folclorice, dansuri, demonstrații de meșteșuguri și gastronomie autentică.

Un punct central al evenimentului este decernarea Marelui Premiu al Zilei Naționale a Vinului, acordat unei vinării cu rezultate deosebite în calitate și promovarea turismului vitivinicol.

„Prin diversificarea premiilor, dorim să reflectăm întreaga paletă de actori din industria vitivinicolă – de la vinăriile consacrate până la antreprenorii care îmbină tradiția cu inovația”, a declarat pentru Moldpres Andrian Digolean, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Ediția din acest an vine la câteva luni după ce Republica Moldova a găzduit, în iunie, Congresul Mondial al Viei și Vinului – un eveniment major care a reunit experți și decidenți din 51 de țări membre ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Găzduirea congresului a fost considerată un moment istoric pentru viticultura mondială și un pas esențial în consolidarea imaginii internaționale a vinului moldovenesc.

Primăria capitalei a anunțat că restricțiile de trafic vor fi aplicate în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, iar transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente.

Măsurile au intrat în vigoare de vineri, 3 octombrie, ora 16:00, și vor rămâne valabile până în dimineața zilei de luni, 6 octombrie, ora 06:00. În această perioadă, circulația va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari, precum și pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, între străzile Columna și 31 August 1989.

Detalii privind traseele transportului public pe durata restricțiilor au fost publicate pe site-ul oficial al municipalității, pentru a informa în prealabil călătorii asupra modificărilor operate.

Autoritățile capitalei le solicită șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare pe durata evenimentului, pentru a evita incidentele și blocajele rutiere.