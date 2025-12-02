Politica

Ziua Națională a României la Havana a fost sărbătorită cu măiestrie muzicală

Ziua Națională a României la Havana a fost sărbătorită cu măiestrie muzicală. Ambasada României în Cuba a marcat Ziua Națională a României, 1 Decembrie, printr-un eveniment diplomatic și cultural, organizat în incinta emblematicului Hotel Nacional din Havana. Gala a transformat istoricul ambient cubanez într-o scenă vibrantă a culturii și mândriei românești.

 

Un spectacol muzical de excepție

Piesa de rezistență a serii a fost un program muzical remarcabil, susținut de artiști de elită ai Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani. Sub bagheta dirijorului Mirel Manea, publicul a fost răsfățat cu interpretări de înaltă ținută.

Artiștii care au urcat pe scenă au inclus pe: Ciprian Reut (vioară), Iona Letos (vioară), Georgiana Nistor (pian și voce). Prezența acestor muzicieni, premiați în festivaluri internaționale, a evidențiat măiestria școlii muzicale românești și a oferit invitaților o experiență culturală memorabilă.

Discursul Ambasadorului: Cultură, Unitate și Solidaritate

În cadrul discursului său, ambasadorul României în Cuba, Theodora Magdalena Mircea, a subliniat semnificația profundă a Zilei Naționale și a evidențiat relațiile bilaterale îndelungate dintre cele două țări.

Ziua României sărbătorită la Havana

Ambasadorul a insistat asupra rolului esențial al culturii în consolidarea legăturilor între popoare, evidențiind totodată importanța unității și mândriei naționale. De asemenea, a reafirmat angajamentul ferm al României pentru valorile fundamentale ale societății: libertate, justiție, democrație și solidaritate.

Doamna Mircea a menționat: „De-a lungul acestor 65 de ani de relații bilaterale, am împărtășit cunoștințe, experiențe și vise. Am construit punți culturale care ne-au permis să ne cunoaștem și să ne apreciem reciproc. Acest concert este o manifestare a angajamentului nostru comun față de cultură, pace și înțelegere.”

Gustul României la tropice

Evenimentul a servit drept o platformă de întâlnire pentru un public select, reunind reprezentanți ai corpului diplomatic, autorități cubaneze, oameni de afaceri, membri ai comunității românești și invitați speciali.

Oaspeții au avut ocazia de a degusta produse tradiționale și vinuri românești, al căror aport a fost susținut de parteneri importanți, printre care: Universitatea Transilvania din Brașov, Camera de Comerț și Industrie București (CCIB), Compania Cocorico

Contribuția locală a fost asigurată de produsele cubaneze oferite de Sapori și cocktailurile semnate de Havana Club International, realizând astfel o fuziune gastronomică româno-cubaneză.

Ambasada a adresat mulțumiri speciale pentru sprijinul constant acordat, în mod deosebit domnului Ioan Abrudan, rectorul Universității Transilvania din Brașov.

”La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, de pretutindeni!” a transmis din îndepărtata Cubă, membrii corpului diplomatic ai Ambasadei României în Havana.

