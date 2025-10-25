Un nou capitol în relațiile bilaterale: România inaugurează Consulatul Onorific la Nassau, Bahamas

Nassau, Bahamas, 24 octombrie 2025 – Relațiile dintre România și Commonwealth-ul Bahamas au atins un nou nivel de cooperare odată cu inaugurarea oficială a Consulatului Onorific al României la Nassau. Ceremonia a fost condusă de către Excelența Sa doamna Theodora Mircea, Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas, cu rezidența la Havana.

Evenimentul solemn a fost onorat de prezența unor înalți oficiali din Bahamas, printre care Excelența Sa domnul Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe, și Excelența Sa doamna Jerusa Ali, Director General. Participarea lor de înalt nivel a reafirmat angajamentul comun și dorința ambelor națiuni de a avansa cooperarea și prietenia reciprocă.

Un moment central al ceremoniei a fost numirea oficială a domnului Bruno A. Roberts în funcția de Consul Onorific al României în Bahamas. Domnul Roberts, un lider distins și recunoscut în comunitatea financiară și de afaceri din Bahamas, aduce o vastă experiență și dedicare în noul său rol, fiind persoana potrivită pentru a susține interesele României în regiune.

Noul Consulat Onorific este proiectat să servească drept o platformă cheie pentru consolidarea relațiilor bilaterale. Misiunea sa se va concentra pe extinderea cooperării în domenii vitale precum educația, comerțul, turismul și schimbul cultural. De asemenea, Consulatul va juca un rol esențial în sprijinirea cetățenilor români aflați în Bahamas și în promovarea legăturilor interumane (people-to-people).

Această etapă importantă marchează un nou capitol în relațiile România-Bahamas. Deschiderea Consulatului Onorific subliniază implicarea tot mai mare și parteneriatul strategic al României cu statele din regiunea Caraibilor, demonstrând dorința României de a-și extinde amprenta diplomatică și economică la nivel global.

De precizat este că, Theodora Magdalena Mircea a fost numită Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Cuba prin Decretul nr.611 din 14 mai 2021, semnat de către Klaus Iohannis. La data de 8.09.2021, a prezentat scrisorile de acreditare, președintelui Republicii Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De asemenea, Theodora Magdalena Mircea este acreditată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României, cu reședința la Havana, și în Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, Saint Vincent și Grenadine, Bahamas, Dominica, Saint Lucia.

Commonwealth of The Bahamas este o națiune insulară spectaculoasă, situată în arhipelagul Lucayan, în Oceanul Atlantic. Țara este formată din peste 700 de insule și atoli, fiind poziționată strategic la nord de Cuba și Hispaniola, la nord-vest de Insulele Turks & Caicos și la sud-est de Florida (SUA). Capitala vibrantă și centrul principal se află la Nassau, pe insula New Providence.

Descoperite de Cristofor Columb în 1492, insulele erau inițial locuite de populația indigenă "lucayan", vorbitoare a limbii "taino". După 1513, spaniolii au deportat majoritatea băștinașilor pentru a popula Hispaniola, iar insulele au rămas în mare parte pustii până în 1648.

Bahamas a devenit oficial colonie britanică în 1718, după ce Marea Britanie a reușit să înfrângă pirateria care domina zona. După Războiul de Independență al SUA, mulți americani loiali Marii Britanii s-au stabilit aici, aducându-și și sclavii, moment în care populația de culoare a devenit majoritară.

Sclavia a fost abolită în Bahamas în 1834. Astăzi, descendenții sclavilor africani formează aproape 90% din populație. Deși independentă, țara continuă să se confrunte cu probleme sociale moștenite din acea perioadă.

Bahamas a obținut independența în 1973, dar face parte din Comunitatea Națiunilor (Commonwealth). Țara și-a păstrat monarhul, care era la acea vreme Regina Elisabeta a II-a.

Economia Bahamas este diversificată. Sectorul agricol se bazează pe culturile de trestie de zahăr și ananas, alături de creșterea animalelor. Industria include sectoare precum cel chimic, farmaceutic, energetic și petrochimic.

Cu toate acestea, pilonii principali ai economiei moderne sunt sectorul bancar și cel financiar, dar mai ales turismul. Bahamas valorifică la maximum atracțiile naturale, cum ar fi plajele spectaculoase, cluburile de golf, cazinourile și o viață de noapte dinamică, atrăgând anual milioane de vizitatori.