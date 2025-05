Social Ziua Copilului este sărbătorită de mii de copii și părinți la festivalul 1uniFEST







Ziua Copilului este sărbătorită și anul acesta la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți – 1uniFEST, în parcul Al. Ioan Cuza din București. Echipa Itsy Bitsy, care a obținut o zi liberă națională pentru ca părinții să petreacă împreună cu copiii mai mult timp de calitate de 1 Iunie, pregătește o zi plină de joacă și de bucurie.

Un parc întreg și SuperEroii preferați ai copiilor: Itsy, Bitsy, SuperZăpă, Dj Dodi, Spinner și Spark îi așteaptă pe copii de dimineață de la ora 9:00 și până seara, la ora 22:00, să sară în sus de bucurie descoperind toate activitățile preferate. Fiecare SuperErou are puterea de a activa Curajul, Creativitatea, Bucuria, Energia, Prietenia și Bunătatea, pentru ca toți copiii și părinții să devină SuperEroi, la rândul lor.

Copiii vor avea șansa de a transmite urări care se vor auzi în toată țara, din Radiomobilul Itsy Bitsy, iar copiii din țară își vor putea auzi vocea la radio, trimițând mesaje pe WhatsApp la numărul 0725 300 700, cu răspunsul la întrebarea „Ce dorință vrei să ți se împlinească de 1 Iunie?”.

La acest eveniment cu acces GRATUIT copiii pot descoperi peste 200 de activități pe placul lor, din următoarele categorii:

de activare a Creativității: ateliere de desen și pictură, olărit, reciclare creativă, modelaj din plastilină, creare de slime, modelaj în lână și gravură, joacă cu nisip kinetic și construcție LEGO etc;

de activare a Bucuriei: alături de mascote îndrăgite, pictură pe față, baloane, curse cu bicicleta, tombole cu premii surpriză, piscine cu bile, zone de relaxare și dulciuri intergalactice, jocuri părinte-copil, momente de magie, fotografii și premii supriză.

de activare a Bunătății față de natură și de cei din jur: ateliere de hârtie reciclată și activități de educație ecologică, Deșeurometru, Marea căpăceală, lecții de prim ajutor și activități educative pentru sănătate și siguranță, discuții cu medici veterinari care au grijă de animale;

de activare a Prieteniei: standuri cu cărți și poveșți, jocuri și ateliere de dezvoltare personală, activități gândite pentru a-i împrieteni pe copii cu propriul dragon și a-i învăța despre emoții, loc de îmbrățișări etc;

de activare a Curajului: ateliere de educație financiară, programare, roboți și aventuri digitale prin tehnologie pentru copiii dornici să descopere lumea tech, ateliere de siguranță auto pentru toată familia;

de activare a Energiei: lecții și demonstrații sportive de volei, badminton, gimnastică, sărituri cu coarda, arte marțiale, Ju Jitsu, karate, lupte, atletism, box, șah, roata înotului, trasee de ștafetă, panou de escalada și chiar discuții cu mari antrenori și campioni sportivi, precum Camelia Potec.

Spectacolul SuperEroii Copilăriei va fi pe scenă doar la 1uniFest 2025!

Itsy, Bitsy, SuperZăpă, Dj Dodi, Spark și Spinner vor urca pe scena Itsy Bitsy Show la orele 11:00 și de la 18:00, în spectacolul SuperEroii Copilăriei. Prin muzică și dans, SuperEroii Itsy Bitsy activează împreună cu prietenii lor superputerile, care îl vor opri să acționeze pe Hoțul de copilărie.

Tot pe scena Itsy Bitsy Show vor aduce multă bucurie și energie sute de copii artiști de la: STEYsha School of Irish Dance, Sunetul Muzicii, Grupul Miniton, Academia Campionilor Pro-Mișcare, Victoria Dance Academy, Clubul Sportiv DAVIDans, Academia de Talente Contrapunct, Clara Maria Postelnicu, Scoala de Muzica Amadeus Academy, Grupul Vocal Diri-Diri-Art, Artis Studio, Corul Steluțelor Murialdo, Școala de arte Mosaic Arts, Elite Dance Studio, BimBam, Art Beat Academy, Andra Gogan’s Dance Academy, Gogan Kids, Anca Bianca Marinescu, Charlize Maalouf și Al Mike Pepiniera.

Pe Scena Poveștilor, într-o zona de relaxare, cu pufi și păturici așezate la umbră, copiii vor putea urmări gratuit spectacole de teatru, momente artistice și numere de magie impresionante cu: MiniRicii, Tzitzi-Poc, Minunații, LumiLand - Teatru pentru copii, Artis Studio, Teatrul Improteca, Magicianul Cristian DeNis, STEYsha School of Irish Dance, Corul Magic al Asociatiei SPA și Augustin – Magicianul copiilor.

Și, pentru că va fi o zi de neuitat, copiii și părinți vor putea să-și facă și să ia acasă amintiri cu magnet de la foto corner-ul special amenajat în foișorul de lângă Scena Itsy Bitsy Show.

E nevoie de multă energie pentru a explora zecile de puncte de atracție de la 1uniFEST, așa că familiile vor avea la dispoziție 12 food track-uri cu preparate delicioase, pentru toate gusturile, precum și zone pentru relaxare, special amenajate în parc.

Seara de mare sărbătoare se va încheia cu un cinema în aer liber unde va rula, începând cu ora 21:00, filmul de animație “PUIȘORII: MAREA EVADARE” (audiență generală), dublat în limba română.

1uniFEST este cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu acces gratuit, organizat de Itsy Bitsy cu sprijinul Primăriei Sectorului 3 și susținut de AQUA Carpatica Kids, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Asmodee România, Asociația Părinților Isteți, Auchan, Autan®, BCR și Școala de Bani, Benzinariile RO, o rețea dezvoltată de OSCAR Downstream, BIC Kids, Big Little Festival, Biskrem, Britanica Learning Centre, British Council, Capri-Sun, Cărturești, Clinica Medikali, Colgate, CrisTim Lactate, Crystal Dental Clinic, Dalin, Danonino, De-a Joaca, Din grijă pentru copii, Dr. Max, ECOTIC, Electrolux, Elmex, FORTZOSO powered by CrisTim, Gerovital Kids, Grace on a plate, Groupama, HARIBO, Harta Reciclării și După Noi, HILS Development, Hyllan Pharma, IKEA, International Summer Schools Education, Juland by Oti, Kineto Fix București, LEGO®, LEROY MERLIN, Liziera de Lac, Logiscool, Măgura, McVitie’s, Medicover , Müller România, Nestlé, Noriel, Nuii, Olympus, Organizația Mondială a Sănătății, biroul din România, Pampers, Papi, PAULA, PEDIAKID, Pfanner, POM-BÄR, PPC, PRIVEŞTE ÎN VIITOR cu Essilor, REHAU Window Solutions, RENEW INSTITUTE, SanoVita, Sudocrem, Sugus, Suzuki, Sweet Adventure București – Muzeul Dulciurilor … fără zahăr, Synevo, TechMinds Academy, Thank’Q, Therme București, Tonimer, Tonomatul cu povești by Lorena Anastasiu, Twist & Drink, World Class România.

Programul complet al festivalului îl găsiți pe itsybitsy.ro și aici.

ITSY BITSY este unica platformă integrată de comunicare dedicată copiilor, părinţilor şi educatorilor şi include singurul post de radio din România pentru părinţi şi copii, platforma online www.itsybitsy.ro, ateliere pentru părinţi şi copii şi evenimente pentru timpul liber în familie. Itsy Bitsy FM emite în eter în Bucureșți și în peste jumătate din teritoriul României. Lumea Itsy Bitsy o puteţi accesa oriunde şi oricând, prin intermediul aplicaţiei gratuite ITSY BITSY FM, disponibilă în GooglePlay şi AppStore. Itsy Bitsy a inițiat și obținut, împreună cu partenerii săi, că 1 Iunie să fie zi liberă naţională şi a iniţiat şi derulează Campania strategică naţională de prevenire şi combatere a bullyingului în şcoli.