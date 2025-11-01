Ziua când în România emitea pentru prima dată postul de radio național

România a fost una din primele țări la nivel mondial care a avut un post de radio public. Au trecut câțiva ani de experimente și inovări tehnice până la momentul 1 noiembrie 1928.

Profesorul Dragomir Hurmuzescu a fost primul Președinte al Consiliului de Administrație al radioului românesc. Radio România a emis pentru prima dată în regim național la ora 17.00 a zilei de 1 noiembrie 1928. Eram cu un an înainte de Marea Criză. România era condusă de Regența Principelui Nicolae pentru că Regele Mihai era minor.

România în 1928 era deja pe un trend ușor ascendent. Moartea Regelui Ferdinand și lui Ionel Brătianu aduseseră zorii primelor fricțiuni interne. Apăruseră mișcările de extremă dreapta și extremă stânga. România avea din 1923 o Constituție, o reformă administrativă și monetară.

Începuseră emisiuni dedicate copiilor, melomanilor dar și satelor. Practic radioul devenise o instituție de culturalizare a celor ce puteau deține un aparat de radio. Nu erau mulți, dar cel puțin categoria superioară și cea mijlocie le dețineau în casă.

Au fost cel puțin câteva momente cheie când Radio România a contat enorm. În 21 septembrie 1939, legionarii lui Miti Dumitrescu ocup clădirea radiolului și anunță asasinarea primului-ministru Armand Călinescu.

În seara de 23 august 1944, la ora 22.00, Regele Mihai este difuzat într-o înregistrare citind proclamația către țară în care arăta ieșirea din războiul antisovietic. În zilele următoare, s-au dat lupte grele pentru apărarea stației radio de la Bod, Brașov care nu a încetat să emită.

La 22 decmebrie 1989, românii au ajuns la postul național radiofonic, exprimându-se liber în zilele fierbinți ale lui decembrie 1989.

Maria Tănase a debutat un deceniu mai târziu, în 1938, la „Ora Satului”. Mari profesori, cercetători conferențiau la Radio România, în ceea ce se numea „Universitatea Radio”. Oamenii politici prezentau opinii, analize politice sau puncte de vedere esențiale pe aceste teme. Se știe că la Radio, au început să fie transmise și meciuri de fotbal. Prima transmisie radio a unui meci de fotbal a fost pe 11 iunie 1933. Comentatorul Gheorghe Țari a transmis Meciul România-Iugoslavia. La 22 noiembrie 1964, a avut loc prima transmisie a unor meciuri de fotbal din Campionatul Național. Se puteau transmite numai patru meciuri de fotbal, când comentatorii intrau pe rând, după un algoritm dinainte stabilit.

Celebra, legendara emisiune „Fotbal minut cu minut” a debutat la Radio România, cu marele comentator Ion Ghițulescu, pe 24 aprilie 1965.

Românii stăteau nedeslipiți de aparatele de radio când se difuzau meciurile din Campionatul României, Diviza A.

Împătimiții de radio. așa cum este și autorul rândurilor de față își aduc aminte că în fiecare zi, la ora 12, ora prânzului, se difuza comunicatul intitulat „Cotele apelor Dunării” în limbile română, franceză și rusă. Veteranii care navigau cu șlepuri sau nave de tramsport marfă pe Dunăre precizau faptul că la ora 12.00, stațiile lor radio erau pe frecvența postului național pentru că emsiunea era de interes maxim. Pur și simplu, Radioul comunica mai bine decât căpităniile porturilor de pe linia mavigabilă a Dunării.