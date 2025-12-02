Witkoff și Kushner, o nouă încercare de a aduce pacea. Vizită neașteptată la Moscova

Emisarul special al președintelui american Steve Witkoff şi ginerele președintelui american, Jared Kushner, urmează să se întâlnească marți cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, în contextul noilor eforturi de pace pentru războiul din Ucraina, potrivit Reuters.

Cu doar o zi înainte, Witkoff a avut discuţii la Florida cu lideri ucraineni, între care consilierul pentru securitate naţională ucrainean Rustem Umerov.

Potrivit surselor, negocierile nu au rezolvat toate detaliile sensibile, iar delegaţia ucraineană a părăsit Statele Unite fără un acord complet.

Anunţul oficial al vizitei de la Moscova a fost făcut de liderul american Donald Trump la bordul avionului său, care a spus că „emisarul merge – poate cu Jared”, subliniind că Kushner este implicat în proces.

La sfârşitul lunii trecute, a fost făcut public un plan de pace în 28 de puncte — elaborat de Washington, cu participarea lui Witkoff şi Kushner — care prevedea ca Ucraina să cedeze teritorii, să îşi reducă armata şi să renunţe la planurile de aderare la NATO.

Documentul, prezentat iniţial ca unul „ușor negociabil”, a stârnit îngrijorări majore la Kiev şi în capitalele europene, multe dintre prevederile părând a favoriza cererile Moscovei — de recunoaştere a anexărilor şi cedare de teritoriu.

După reacţii negative, planul a fost revizuit — varianta actuală, cu 19 puncte, reflectă ajustări convenite între Washington și Kiev, deşi detaliile rămân parţial confidenţiale.

Potrivit surselor, planul american provine, de fapt, dintr-un document iniţial elaborat de Rusia şi transmis oficialilor americani în octombrie — un „non-paper” care conţinea solicitări maximalişte, printre care cedarea de teritorii est-ucrainene.

Recent a devenit publică o înregistrare a unei convorbiri între Steve Witkoff și un consilier al Kremlinului, Yuri Ushakov, material considerat extrem de sensibil.

În acea discuţie, Witkoff i-ar fi sugerat lui Ushakov cum să prezinte planul lui Putin pentru a-l convinge pe Trump — printre altele, să se refere la Trump drept „om al păcii” și să îl felicite pentru medierea în Orientul Mijlociu.

Oficialii ruși au calificat scurgerea ca pe o acțiune de „război informațional” şi au negat implicarea Kremlinului, acuzând „oamanipulare mediatică” menită să saboteze relaţiile ruso-americane.

Președintele Putin, care a confirmat disponibilitatea de a discuta „probleme specifice”, a avertizat totuși că pentru a accepta un acord, ar fi nevoie de retragerea forţelor ucrainene din regiunile revendicate de Rusia — referire directă la cererile ce fac parte din planul iniţial.

Reprezentanți ai Uniunii Europene și oficiali din Ucraina au avertizat că noua rundă de negocieri dintre SUA și Rusia ar putea crea presiuni enorme asupra Kievului să accepte un acord considerat injust.

Concret, Kaja Kallas — șefa diplomaţiei UE — a declarat că există temerea ca „toată presiunea să fie exercitată asupra părţii mai slabe”, cerând ca responsabilitatea să rămână pe umerii agresorului.

La rândul său, Kievul afirmă că orice decizie privind teritoriile ucrainene ocupate nu poate fi impusă de la exterior — doar ucrainenii pot decide soarta teritoriului lor.

Întâlnirea programată pentru marți la Kremlin are rolul de a discuta elementele rămase controversate ale planului de pace — securitate, garanţii, structura forţelor ucrainene, statutul teritorial.

Prin participarea lui Witkoff și Kushner, Statele Unite speră să avanseze negocierile, însă tensiunile şi scepticismul sunt ridicate.

Rămâne de văzut dacă Moscova va accepta varianta revizuită a planului şi cât de repede vor putea Kievul și partenerii săi occidentali să revină la masa negocierilor.