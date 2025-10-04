Un deceniu de RePatriot! Românii de pretutindeni scriu viitorul împreună

Bucureștiul găzduiește între 2–5 octombrie 2025 cea de-a 10-a ediție a Summitului RePatriot, cel mai important forum dedicat românilor de pretutindeni, desfășurat anul acesta sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Deschiderea va avea loc joi, pe 2 octombrie, la ora 14.00 în Sala Galeriile Madrigal de la Palatul Parlamentului unde sunt așteptate discursurile oficialităților și va fi și Gala Top 100 Români de Pretutindeni Repatriot, cu prezența extraordinară a unor români remarcabili din afara granițelor. Deja, oaspeți din toată lumea au sosit în Capitală și se află în plină desfășurare în activitățile premergătoare Summitului. RePatriot este o expresie unificatoare a mai multor ani de muncă, a proiectelor derulate împreună cu diaspora și, mai ales, o proiecție strategică a următorilor 10 ani, contribuție la un plan de țară.

În 10 ani de existență, RePatriot a reușit să aducă aproape românii din diaspora, să construiască punți între antreprenori, profesioniști și lideri comunitari, și să transforme dorul de acasă într-o forță pentru dezvoltarea României. „Peste 14.000 de antreprenori și profesioniști au fost implicați direct în activitatea RePatriot, în toată lumea, și au contribuit la refacerea țesăturii de încredere dintre români. Am mers milioane de mile în toate colțurile lumii, am câștigat prieteni, am generat afaceri și noi investiții și am pledat cu tărie pentru România”, a declarat antreprenorul Marius Bostan, inițiatorul Repatriot.

Dacă conceptul Summitului a fost încă de la început „100+100” – adunând împreună o sută de lideri din țară și o sută din diaspora – anul acesta aniversar depășim cu mult această formulă: peste 300 de antreprenori, investitori și profesioniști s-au alăturat Summitului pentru a modela viitorul împreună.

„RePatriot a crescut an de an și a ajuns să inspire multe alte inițiative generoase. Forța de inspirație pe care a generat-o comunitatea noastră este mult mai mare decât ne-am fi așteptat la început. Am demonstrat că atunci când românii se unesc în jurul unor valori solide, pot mobiliza resurse, pot schimba mentalități și pot aprinde speranțe. RePatriot este astăzi un simbol al acestei energii pozitive, care merge mult dincolo de granițele inițiativei inițiale”, a declarat antreprenorul Felix Pătrășcanu, Vicepreședinte al Romanian Business Leaders și unul dintre liderii Repatriot.

Unul dintre momentele speciale va fi decernarea titlurilor Top 100 Români de Pretutindeni – o inițiativă prin care RePatriot recunoaște și onorează performanța românilor care, oriunde în lume, sunt ambasadori ai excelenței, ai muncii și ai demnității. Top 100 nu este doar un clasament, ci o hartă a inspirației: povești de succes care arată că românii pot excela în știință, afaceri, cultură sau sport și pot deveni modele pentru întreaga societate.

Summitul va fi și locul unde se lansează inițiative cu impact pe termen lung și în acest an aniversar, se vor premia companiile performanțe, după un model inspirat de Baldrige Excellence Framework din SUA, un model recunoscut la nivel mondial pentru creșterea competitivității și eficienței în afaceri, administrație și educație.

Alături de acest program strategic, Summitul abordează și marile teme ale prezentului și viitorului: România ca hub digital și energetic – atragerea de investiții în centre de date și AI, valorificarea energiei; StartUp România – inovație, accelerare, capital, diaspora ca investitor și mentor; Turism experiențial și redescoperirea satului românesc – România ca destinație de suflet; Diaspora, percepții și manipulare – cercetări sociologice privind legătura cu țara, propaganda și încrederea în instituții.

Agenda completă este disponibilă aici: www.repatriot.ro/repatriot-summit-2025/agenda

Summitul RePatriot 2025 este mai mult decât o conferință. Este o simfonie de idei, fapte și emoții, în care românii din țară și cei din afara granițelor își regăsesc identitatea comună și își afirmă credința într-o Românie și Republică Moldova ancorate și reunite ferm în vestul civilizat. Este o pledoarie cu linii de acțiune pentru o Românie dezvoltată și puternică mai bună pentru copiii noștri și o Românie mare și frumoasă în care cei plecați să se întoarcă oricând cu drag.

„Trăim vremuri pline de încercări, dar și de speranță. Ne-am bucurat în aceste zile pentru pentru rezultatul din Republicii Moldova și știm că viitorul nostru depinde de unitate și de cooperare. De aceea, acum, mai mult decât oricând, accelerăm colaborarea dintre noi, românii de pretutindeni, și să ne construim împreună viitorul. Acesta este sensul RePatriot” a mai declarat Marius Bostan.