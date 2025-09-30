Politica

Parlamentul a adoptat declarația „România fără violență”. Declarațiile politicienilor

Comentează știrea
Parlamentul a adoptat declarația „România fără violență”. Declarațiile politicienilorSursă foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Senatul și Camera Deputaților au adoptat marți, 30 septembrie, Declarația „România fără violență domestică” într-o ședință a plenului comun. Documentul reafirmă angajamentul legislativ și guvernamental de prevenire și combatere a violenței domestice, protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor. La ședință au participat ministrul de Interne Cătălin Predoiu, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu și președintele Senatului, Mircea Abrudean care au prezentat măsurile instituționale și legislative pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Cătălin Predoiu despre violența domestică

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a precizat că au fost create unități și compartimente speciale dedicate violenței domestice, iar resursele, inclusiv personal specializat, vor fi alocate în continuare. Acesta a explicat că prevenția trebuie să includă măsuri imediate și strategii pe termen lung.

„Este important să conştientizăm cât mai mulţi cetăţeni, cât mai mulţi dintre noi gravitatea acestui fenomen şi să  transformăm această acţiune într-o cauză naţională, pentru că este de neacceptat ca o societate care se doreşte liberă, democratică, europeană să tolereze fără reacţie acest fenomen” a declarat Ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a informat că, în primele luni ale acestui an, au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de violență domestică, față de aproximativ 34.000 în aceeași perioadă a anului precedent. Ministrul a vorbut despre necesitatea unei mai bune coordonări între instituțiile implicate în aplicarea legii, deoarece doar 40% dintre ordinele de protecție emise de poliție sunt ulterior confirmate de instanțe.

Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele

Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean au vorbit despre importanța combaterii violenței domestice

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a subliniat că Parlamentul condamnă toate formele de violență domestică. Acesta a evidențiat importanța educației, prin promovarea Codului Empatiei și parteneriatele cu ONG-uri, mass-media și instituții. Grindeanu a declarat că sprijinul pentru victime trebuie să includă atât protecție imediată, cât și servicii de consiliere, reintegrare și protecție pe termen lung.

Violență

Violență. Sursa foto: Nino Carè/ Pixabay

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că adoptarea Declarației „România fără violență domestică” transmite un semnal clar împotriva violenței domestice. Acesta a subliniat angajamentul Parlamentului de a proteja victimele și de a coordona acțiunile instituțiilor statului. Abrudean a evidențiat necesitatea unei cooperării cu societatea civilă și transformarea fricii și tăcerii în sprijin pentru victime.

Deputata Alina Gheorghiu a declarat că violența domestică nu este un conflict, ci „crimă și frică zilnică”

Deputatul PNL Alina Gorghiu a subliniat, în plenul comun al Parlamentului, că violența domestică reprezintă acte criminale care pun în pericol viața și siguranța victimelor, inclusiv a copiilor, și nu poate fi tratată ca un simplu conflict între soți.

Gorghiu a subliniat necesitatea aplicării eficiente a legislației existente și creării de centre integrate pentru victime, care să ofere servicii juridice, psihologice și sociale, precum și sprijin financiar și reintegrare. Deputata a evidențiat colaborarea cu administrațiile locale și utilizarea mecanismelor legale disponibile, precum ordinele de protecție și brățările electronice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:27 - O mamă s-a dezbrăcat la ședința de la școală, în semn de protest față de exagerările woke
19:16 - Sore, despre despărțirea de tatăl fetiței sale. N-a fost ușor
19:07 - Ilie Bolojan, după discuțiile cu FMI: Guvernul va continua disciplina fiscală
18:58 - UE salută victoria pro-europeană la alegerile parlamentare din Republica Moldova
18:46 - Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
18:39 - Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, din nou pe primul loc

HAI România!

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Proiecte speciale