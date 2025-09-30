Parlamentul a adoptat declarația „România fără violență”. Declarațiile politicienilor

Senatul și Camera Deputaților au adoptat marți, 30 septembrie, Declarația „România fără violență domestică” într-o ședință a plenului comun. Documentul reafirmă angajamentul legislativ și guvernamental de prevenire și combatere a violenței domestice, protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor. La ședință au participat ministrul de Interne Cătălin Predoiu, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu și președintele Senatului, Mircea Abrudean care au prezentat măsurile instituționale și legislative pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a precizat că au fost create unități și compartimente speciale dedicate violenței domestice, iar resursele, inclusiv personal specializat, vor fi alocate în continuare. Acesta a explicat că prevenția trebuie să includă măsuri imediate și strategii pe termen lung.

„Este important să conştientizăm cât mai mulţi cetăţeni, cât mai mulţi dintre noi gravitatea acestui fenomen şi să transformăm această acţiune într-o cauză naţională, pentru că este de neacceptat ca o societate care se doreşte liberă, democratică, europeană să tolereze fără reacţie acest fenomen” a declarat Ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a informat că, în primele luni ale acestui an, au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de violență domestică, față de aproximativ 34.000 în aceeași perioadă a anului precedent. Ministrul a vorbut despre necesitatea unei mai bune coordonări între instituțiile implicate în aplicarea legii, deoarece doar 40% dintre ordinele de protecție emise de poliție sunt ulterior confirmate de instanțe.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a subliniat că Parlamentul condamnă toate formele de violență domestică. Acesta a evidențiat importanța educației, prin promovarea Codului Empatiei și parteneriatele cu ONG-uri, mass-media și instituții. Grindeanu a declarat că sprijinul pentru victime trebuie să includă atât protecție imediată, cât și servicii de consiliere, reintegrare și protecție pe termen lung.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că adoptarea Declarației „România fără violență domestică” transmite un semnal clar împotriva violenței domestice. Acesta a subliniat angajamentul Parlamentului de a proteja victimele și de a coordona acțiunile instituțiilor statului. Abrudean a evidențiat necesitatea unei cooperării cu societatea civilă și transformarea fricii și tăcerii în sprijin pentru victime.

Deputatul PNL Alina Gorghiu a subliniat, în plenul comun al Parlamentului, că violența domestică reprezintă acte criminale care pun în pericol viața și siguranța victimelor, inclusiv a copiilor, și nu poate fi tratată ca un simplu conflict între soți.

Gorghiu a subliniat necesitatea aplicării eficiente a legislației existente și creării de centre integrate pentru victime, care să ofere servicii juridice, psihologice și sociale, precum și sprijin financiar și reintegrare. Deputata a evidențiat colaborarea cu administrațiile locale și utilizarea mecanismelor legale disponibile, precum ordinele de protecție și brățările electronice.