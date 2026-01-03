Social

Vulpi surprinse în centrul Capitalei. Imagini înregistrate de camerele Muzeului Antipa

Vulpe la Muzeul Antipa. Sursă foto: Captură video
Trei animale sălbatice au fost observate în zona Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, după ce camerele de supraveghere au înregistrat, în cursul dimineţii, deplasarea unor vulpi chiar în centrul Bucureştiului. Imaginile au fost făcute publice de reprezentanţii muzeului, care văd situaţia ca pe o ocazie de a vorbi despre adin oraşe.

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, anunţă, sâmbătă, reprezentanţii muzeului.

Vulpi surprinse în centrul Capitalei

Specialiştii explică faptul că apariţia vulpilor nu este un caz izolat, iar mediul urban oferă tot mai multe condiţii pentru astfel de specii. În multe metropole europene, vulpea reuşeşte să se adapteze rapid, atrasă de hrană, de parcuri şi de coridoarele ecologice formate între zonele verzi.

„Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă", a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Muzeul Antipa

Muzeul Antipa. Sursa foto: Facebook

Nu a existat niciun pericol

Reprezentanţii instituţiei au subliniat că, pe durata apariţiei vulpilor, nu a existat contact cu publicul, iar vizitatorii sau angajaţii nu au fost expuşi vreunui risc. Specialiştii monitorizează situaţia şi o consideră o oportunitate pentru a discuta mai aplicat despre biodiversitate şi comportamentul animalelor în oraş.

Un muzeu cu tradiţie și colecții uriașe

Înfiinţat la 3 noiembrie 1834, prin iniţiativa Marelui Ban Mihalache Ghica, Muzeul Antipa a adunat, de-a lungul timpului, colecţii importante de monede, fosile, piese zoologice şi lucrări de artă. În prezent, instituţia deţine aproximativ două milioane de exemplare, grupate în colecţii zoologice, geologice, paleontologice, dar şi de anatomie comparată, antropologie şi etnografie.

Cu peste jumătate de milion de vizitatori anual, muzeul se află printre cele mai vizitate obiective culturale din România. Clădirea de pe Şoseaua Kiseleff nr. 1 a fost proiectată de Grigore Antipa, cel care a condus instituţia între 1893 şi 1944 şi a transformat expoziţiile, introducând primele diorame biogeografice. Activitatea muzeului continuă astăzi prin cercetare, programe educative şi promovarea biodiversităţii.

