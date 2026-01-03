Secretele Casei Mița Biciclista. Femeia care a revoluționat străzile Capitalei

În inima Bucureștiului, întinsă pe strada Amzei, se află una dintre clădirile interbelice cu cel mai bogat trecut: Casa Mița Biciclista. Nu este doar un monument arhitectural, ci și o fereastră către o epocă a glamour-ului, a extravaganței și a emancipării sociale — una în care femeia modernă își croia drum cu o bicicletă și cu mult curaj.

Numele real al celebrei Mița Biciclista era Maria Mihăescu, născută în 1885, într-o familie modestă din Didești, județul Prahova. Mama ei lucra la un instalator german, iar tânăra Maria a părăsit casa natală la doar 14–15 ani, devenind „demimondană” — o curtezană cunoscută în cercurile bogate ale Capitalei.

Mița nu doar inspira controverse, ci și fascina: se spune că ar fi avut relații cu personalități de rang înalt, printre care artiști, boemi și chiar nobili. Zvonurile despre relația sa cu Regele Ferdinand alimentau bârfele din societatea vremii și continuă să captiveze imaginația până astăzi.

Porecla „Biciclista” i-a fost dată de ziaristul George Ranetti, se pare dintr-o combinație de fascinație și frustrare: el o observase pedaland elegant pe Calea Victoriei, iar imaginile ei au devenit memorabile pentru epoca sa.

Mița Biciclista era cunoscută nu doar pentru bicicleta ei, ci și pentru stilul vestimentar îndrăzneț: pantaloni de catifea mov, bluze vaporoase, caschetă și o eleganță care sfida normele vremii. Alexandru Predescu transmite în „Vremuri vechi bucureștene”:

„Când apărea pe Calea Victoriei … aristocrații … burghezii … boemii … abandonau politica … ca să admire superbul exemplar ciclist.”

Casa care îi poartă numele nu este doar o simplă locuință, ci un adevărat palat urban. Construită la începutul secolului al XX‑lea, clădirea are o arhitectură bogat ornamentată, cu influențe Art Nouveau și elemente neobaroc – fațade cu reliefuri, heruvimi, lei, doi cupido.

Arhitectul casei a fost N. C. Mihăescu, iar costul construcției era uriaș la vremea aceea — se vorbește despre 4 milioane de lei interbelici.

Se spune că Regele Ferdinand ar fi oferit casa Mariei Mihăescu, fapt care a alimentat și mai mult legendele despre relațiile ei cu el. Casa a reprezentat mult timp simbolul bogăției Miței Biciclista: avea servitori, trăsură, mașină coupe, iar stilul de viață bogat reflecta statutul ei aparte.

Viața Miței Biciclista nu a rămas întotdeauna pe culmile opulenței. În anii ’40, s-a căsătorit cu generalul Alexandru Dimitrescu. Deși inițial a continuat viața sofisticată, dificultățile economice au crescut: a început să închirieze camere din casa ei, în timp ce se retrăgea în mansarda clădirii.

După instaurarea regimului comunist, casa i-a fost naționalizată și a rămas într-o stare precară pentru mulți ani. Maria Mihăescu a murit săracă, la vârsta de 83 de ani.

Abia în secolul XXI, Casa Mița Biciclista a cunoscut un nou suflu. Restaurarea a început treptat: clădirea a fost reconsolidată, reabilitată și redată comunității.

După renovare, Casa Mița Biciclista nu a redevenit doar un monument istoric, ci și un loc viu, plin de viață culturală. În prezent, imobilul găzduiește expoziții, petreceri, baluri și evenimente creative. De Crăciun, casa devine unul dintre cele mai fotografiate locuri din Capitală.

Proprietatea a fost restituită moștenitorilor Mariei Mihăescu, apoi a trecut prin mâini private. În prezent, este administrată ca un spațiu creativ, destinat comunității urbane – nu doar un muzeu, ci un punct activ de întâlnire socială și culturală.

Figura Miței Biciclista este mai mult decât o curtezană excentrică: pentru mulți istoricii și pasionații de istorie bucureșteană, ea reprezintă simbolul emancipării feminine înainte ca feminismul să devină un termen comun. A fost o femeie care a refuzat convențiile, își croia propriul drum și nu se temea să provoace normele sociale ale vremii.

Neagu Djuvara nu se sfiește să o descrie direct: „Era o demimondenă, … o curvă de mare lux.” În același timp, viața ei a fost plină de controverse, dar și de curaj – bicicleta, bijuteriile, casa, amantele și amatorii săi de rang înalt spun o poveste complexă, între fascinant și scandalos.