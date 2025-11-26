Vremea se schimbă radical. Ploile abundente pun stăpânire pe mai multe regiuni. Ninsorile nu vor lipsi din peisaj

Vremea se schimbă spre final de săptămână. Meteorologii ANM avertizează că, începând de miercuri, ploile se vor extinde treptat în toate regiunile țării, iar până duminică seară se vor înregistra cantități semnificative de precipitații.

În nordul Moldovei și la munte, începând de joi seara, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica, cu rafale de 45-50 km/h, iar la munte, pe crestele Carpaților Meridionali, vitezele vor ajunge la 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri, inițial în vest și nord-vest, apoi și în restul țării. În București, cerul se va înnora treptat, iar de joi vor fi ploi, însoțite de temperaturi în scădere.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de miercuri, ora 10.00, până duminică, ora 20.00, vizând precipitații importante cantitativ, lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire accentuată.

Potrivit meteorologilor, ploile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat întreaga țară. În nordul Moldovei, joi spre vineri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la munte, mai ales pe creste, vor fi ninsori și lapoviță. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 10-25 l/mp, iar în sud, sud-est și zona Carpaților Meridionali se pot înregistra 35-45 l/mp, local chiar 60-80 l/mp.

Vântul va avea intensificări locale și temporare miercuri în vest și est, iar din noaptea de joi spre vineri în sud-est, cu rafale de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, viteza vântului va atinge 70-90 km/h.

În București, miercuri cerul va fi variabil, apoi se va înnora treptat, iar noaptea pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile se vor situa între 4 și 16 grade. Joi, cerul va fi noros, cu ploi și intensificări temporare ale vântului până la 45 km/h. Maxima va fi de 10-12 grade, iar minima de 4-5 grade.

Vineri, vremea se va menține închisă, cu ploi și rafale de vânt de până la 45 km/h. Temperaturile vor fi cuprinse între 4 și 8 grade. Sâmbătă, ploile vor fi moderate cantitativ, iar vântul va sufla moderat. Maxima va fi de 9 grade, iar minima de 5-6 grade. Duminică, cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe în prima parte a zilei, iar vântul va fi în general slab. Temperatura maximă va ajunge la 9 grade.