Vreme schimbătoare de Paște. Prognoza meteo pentru intervalul 30 martie – 12 aprilie 2026

Prognoza meteo pentru 30 martie – 12 aprilie 2026 indică o perioadă cu variații termice importante și episoade frecvente de precipitații, inclusiv în intervalele Paștelui catolic și ortodox.

Potrivit estimărilor, vremea va fi caracterizată prin alternanțe frecvente între perioade mai calde și răciri accentuate, dar și prin episoade repetate de precipitații în mai multe regiuni ale țării.

În Banat, debutul intervalului aduce temperaturi sub mediile obișnuite ale perioadei, cu maxime situate între 8 și 10 grade în primele două zile. Ulterior, vremea se încălzește rapid, iar pe 1 aprilie valorile urcă spre aproximativ 14 grade.

Procesul de încălzire continuă treptat, astfel încât în jurul datei de 6 aprilie se pot atinge 18 – 20 de grade. După acest moment, temperaturile scad ușor, stabilizându-se în jurul valorii de 16 grade. Minimele coboară la 2 – 3 grade în nopțile de la final de martie și început de aprilie, iar ulterior se mențin între 4 și 8 grade.

Precipitațiile sunt mai frecvente în primele două zile ale intervalului, apoi devin rare și izolate, urmând ca probabilitatea lor să crească din nou în jurul datei de 9 aprilie.

În Crișana, vremea se răcește semnificativ pe 31 martie, când maximele scad de la 12 – 14 grade la 6 – 8 grade. Începând cu 1 aprilie, temperaturile revin pe un trend ascendent și ajung treptat la 18 – 20 de grade în jurul datei de 6 aprilie.

După acest vârf termic, valorile diurne se stabilizează între 16 și 18 grade până la finalul intervalului analizat. Minimele variază în primele zile, coborând de la aproximativ 6 la 3 grade, iar ulterior se mențin între 2 și 6 grade.

În privința precipitațiilor, 30 și 31 martie aduc ploi pe arii extinse, posibil mai consistente cantitativ. După această perioadă, acestea devin rare, cu probabilitate mai ridicată în jurul datelor de 6 și 9 aprilie.

În Transilvania, începutul intervalului este marcat de temperaturi peste normal, cu maxime de aproximativ 14 grade. Pe 31 martie se produce o scădere accentuată, până la valori medii de 8 grade.

Din 1 aprilie, temperaturile cresc din nou și ating în jur de 18 grade până la 6 aprilie. Ulterior, până la finalul perioadei, valorile scad treptat spre aproximativ 15 grade.

Temperaturile nocturne rămân relativ stabile pe tot parcursul intervalului, situându-se între 0 și 5 grade. Precipitațiile pot apărea aproape zilnic, însă episoade mai extinse sunt prognozate pe 31 martie, precum și în jurul datelor de 6 și 9 aprilie.

În Maramureș, primele două zile aduc variații accentuate. Maximele scad de la aproximativ 16 grade spre 8 – 10 grade. Ulterior, urmează o încălzire treptată până în jurul datei de 6 aprilie, când se ating valori medii de 18 grade.

În a doua săptămână, între 7 și 12 aprilie, temperaturile maxime se mențin între 14 și 20 de grade, cu valori mai scăzute la început și la finalul intervalului.

Minimele au un parcurs relativ constant, între 2 și 6 grade, cu scăderi mai evidente în perioada 30 martie – 2 aprilie. Precipitațiile au o probabilitate ridicată pe tot intervalul, însă devin mai frecvente și mai extinse în zilele de 30 și 31 martie, precum și în jurul datei de 9 aprilie.

În Moldova, primele zile aduc o scădere a temperaturilor, de la aproximativ 14 grade pe 30 martie spre 12 grade la început de aprilie. Ulterior, între 1 și 6 aprilie, valorile cresc treptat până la 18 – 20 de grade.

În a doua parte a intervalului, regimul termic diurn se stabilizează între 14 și 16 grade. Minimele scad progresiv de la 7 grade spre aproximativ 4 grade spre finalul perioadei.

Precipitațiile sunt mai puțin probabile până spre finalul lunii martie, după care riscul acestora crește treptat.

În Dobrogea, alternanțele termice sunt frecvente, în special pe timpul zilei. Pe 2 aprilie, maximele coboară spre 10 – 12 grade, iar în restul intervalului se situează între 14 și 18 grade. În jurul datei de 7 – 12 aprilie, valorile se stabilizează la aproximativ 14 grade.

Minimele scad ușor și constant pe parcursul perioadei, de la 8 spre 6 grade.

Precipitațiile sunt posibile pe aproape întreg intervalul, cu o probabilitate mai mare în zilele de 2, 3, 10 și 12 aprilie.

În Muntenia, intervalul 30 martie – 1 aprilie aduce temperaturi relativ constante, în jur de 15 grade. Pe 2 aprilie are loc o răcire bruscă, cu maxime de aproximativ 12 grade, urmată de o încălzire treptată până la 20 de grade.

În a doua săptămână, temperaturile scad ușor, ajungând la aproximativ 16 grade pe 12 aprilie. Minimele scad gradual de la 7 grade spre 4 grade.

Precipitațiile sunt mai probabile pe 30 martie, 2 și 3 aprilie, precum și după 10 aprilie.

În Oltenia, primele patru zile aduc maxime între 12 și 14 grade. Ulterior, între 2 și 6 aprilie, temperaturile cresc constant, atingând în jur de 20 de grade.

După acest interval, urmează o răcire treptată, cu valori apropiate de cele inițiale, în jur de 16 grade. Minimele scad de la 6 spre 2 grade în primele nopți, apoi se stabilizează între 4 și 6 grade până la finalul intervalului. Precipitațiile sunt mai probabile în zilele de 2, 3, 9 și 12 aprilie.

La munte, vremea începe cu maxime de aproximativ 6 grade, urmate de valori de 2 grade pe 31 martie. Între 1 și 6 aprilie, temperaturile cresc ușor până la 8 – 10 grade.

În a doua parte a intervalului, valorile scad din nou spre aproximativ 6 grade. Minimele rămân în general negative, cu valori de până la -4 grade în jurul datelor de 1 și 8 aprilie.

Precipitațiile sunt prezente aproape pe tot parcursul intervalului, cu episoade mai extinse pe 31 martie, 2 – 3 aprilie și după 10 aprilie.