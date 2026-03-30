ANM anunță vânt puternic, ploi și ninsori în intervalul 30 - 31 martie. Care sunt zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă în intervalul 30 - 31 martie, cu vânt intens, ploi în majoritatea regiunilor și ninsori la munte peste 1.600 m.

În acest interval, sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică ce vor afecta o mare parte a teritoriului României.

Pe durata informării, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a Moldovei și în Dobrogea. Rafalele vor fi resimțite local și în estul Munteniei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei.

În aceste regiuni, vitezele vântului vor atinge în general valori de 40 până la 50 km/h, potrivit prognozei meteorologilor.

Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar pe alocuri se vor înregistra cantități de apă de 10–25 l/mp. Vremea va rămâne instabilă pe parcursul intervalului menționat, cu episoade de ploaie în mai multe zone.

La munte, la altitudini de peste 1.600 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Condițiile de iarnă vor fi astfel prezente în zonele înalte ale Carpaților pe durata episodului de vreme instabilă.

În țară, în intervalul 31 martie, ora 09:00, și 1 aprilie, ora 09:00, cerul va avea înnorări și va ploua local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în extremitatea de sud-vest și nord-est a teritoriului (viteze în general de 35 - 55 km/h).

Temperaturile maxime, în scădere în regiunile intracarpatice, se vor încadra, în general, între 7 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. Izolat se va semnala ceață.

La București, valorile termice se vor situa în jurul normelor specifice datei. Cerul va avea înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 15 grade, iar cea minimă va fi de 4 - 6 grade.