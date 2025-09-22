Vremea

Vreme de vis, la început de săptămână, în Republica Moldova. Valorile termice rămân ridicate

Vreme de vis, la început de săptămână, în Republica Moldova. Valorile termice rămân ridicate
Vremea se menține foarte frumoasă, în Republica Moldova, în prima zi a săptămânii. Temperaturile rămân la cote ridicate, ușor peste media perioadei, cerul va fi senin în toată țara, pe tot parcursul zilei, nu vor fi nici urme de nori, după cum au anunțat meteorologii.

Vreme ideală la început de săptămână în Republica Moldova

Maximele zilei vor oscila între 24 și 25 de grade Celsius, minima din timpul nopții va coborî până la 10 grade. Vântul va sufla slab în toate regiunile, nu sunt șanse să apară ploi. Sunt anunțate câte 24 de grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, Ștefan-Vodă și Cahul, vor fi 25 de grade la Chișinău.

Mâine, situația rămâne neschimbată, cer senin în toată țara și temperaturi cuprinse între valorile de 23 și 25 de grade Celsius.

Valori termice anormale pentru această perioadă în România

Azi, în România, vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă a lunii, în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70…80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55…65 km/h cu preponderent în sudul regiunii şi temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 22 de grade Celsius pe litoral şi 32 de grade în Banat. La polul opus, cele minime între 7 şi 15 grade Celsius, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar şi mai ridicate, până la 18 grade, în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Pixabay

Foarte cald și în Capitală

De asemenea, dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţă, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni şi izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaţilor Orientali vor fi condiţii de brumă, conform celor de la ANM.

În București, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 26 spre 28 de grade Celsius, iar cea minimã de 11 până la 13 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

