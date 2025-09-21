Valorile termice rămân ridicate în ultima zi a weekendului în Republica Moldova

Vreme foarte frumoasă și azi, în Republica Moldova, cu temperaturi ce rămân aproape de media acestei perioade a anului, după cum au informat meteorologii. Maximele de duminică vor oscila între 24 și 25 de grade Celsius, minima din timpul nopții va ajunge la 11 grade Celsius. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, cerul va fi senin în toată țara, pe tot parcursul zilei, cu unele înnorări trecătoare în nord și în est.

Vor fi 24 de grade Celsius la Ștefan-Vodă și câte 25 de grade Celsius la Briceni, la Rîbnița, Cahul, Chișinău și la Bălți. Vântul va sulfa slab, fără intensificări. Mâine, la început de săptămână, datele meteo rămân neschimbate, va fi Soare și maximele ajung la 24 - 25 de grade Celsius.

În România, azi, vremea se va menţine frumoasă, iar valorile termice diurne vor creşte uşor în majoritatea zonelor şi vor caracteriza o vreme caldă, pe alocuri cãlduroasă în partea de vest şi în cea sud.

Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, vor exista unele intensificãri în Banat, iar în a doua parte a intervalului şi pe crestele montane, îndeosebi ale Carpaţilor Meridionali, cu rafale în general de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade Celsius pe litoral şi 32 de grade Celsius în Banat şi sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 20 de grade. Vor fi mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 4 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, se va forma ceaţă, după cum au anunțat cei de la ANM.

Duminică, în București, vremea va fi frumoasă, iar după-amiază ceva mai caldă decât ar fi normal pentru această decadă a lunii. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 28 - 29 de grade Celsius, iar cea minimă ajunge la 11…14 grade. Spre dimineaţ vor fi condiţii pentru formarea ceții.