Vremea

Valorile termice rămân ridicate în ultima zi a weekendului în Republica Moldova

Comentează știrea
Valorile termice rămân ridicate în ultima zi a weekendului în Republica MoldovaVremea. Sursa foto: pixabay
Din cuprinsul articolului

Vreme foarte frumoasă și azi, în Republica Moldova, cu temperaturi ce rămân aproape de media acestei perioade a anului, după cum au informat meteorologii. Maximele de duminică vor oscila între 24 și 25 de grade Celsius, minima din timpul nopții va ajunge la 11 grade Celsius. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, cerul va fi senin în toată țara, pe tot parcursul zilei, cu unele înnorări trecătoare în nord și în est.

Vremea rămâne plăcută în Republica Moldova, și astăzi, și mâine

Vor fi 24 de grade Celsius la Ștefan-Vodă și câte 25 de grade Celsius la Briceni, la Rîbnița, Cahul, Chișinău și la Bălți. Vântul va sulfa slab, fără intensificări. Mâine, la început de săptămână, datele meteo rămân neschimbate, va fi Soare și maximele ajung la 24 - 25 de grade Celsius.

În România, azi, vremea se va menţine frumoasă, iar valorile termice diurne vor creşte uşor în majoritatea zonelor şi vor caracteriza o vreme caldă, pe alocuri cãlduroasă în partea de vest şi în cea sud.

Prognoza meteo

Prognoza meteo

Cum va fi, duminică, în România

Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, vor exista unele intensificãri în Banat, iar în a doua parte a intervalului şi pe crestele montane, îndeosebi ale Carpaţilor Meridionali, cu rafale în general de 45…55 km/h.

Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de la înființare, spectacol cu parfum de operă și strălucire de gală
Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de la înființare, spectacol cu parfum de operă și strălucire de gală
Tinerii preferă munca de acasă. Domeniile în care câștigurile ajung la 100.000 de euro pe an
Tinerii preferă munca de acasă. Domeniile în care câștigurile ajung la 100.000 de euro pe an

Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade Celsius pe litoral şi 32 de grade Celsius în Banat şi sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 20 de grade. Vor fi mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 4 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, se va forma ceaţă, după cum au anunțat cei de la ANM.

Foarte cald în Capitală

Duminică, în București, vremea va fi frumoasă, iar după-amiază ceva mai caldă decât ar fi normal pentru această decadă a lunii. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 28 - 29 de grade Celsius, iar cea minimă ajunge la 11…14 grade. Spre dimineaţ vor fi condiţii pentru formarea ceții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:20 - Șerban Huidu a vorbit despre cei 25 de ani de Cronica Cârcotașilor și reacțiile de la Insula Iubirii
09:10 - Povestea clubului din inima Bucureștiului care a marcat generații de artiști
08:52 - Gem de mere cu scorțișoară. Un deliciu cu parfum de toamnă
08:44 - Sfaturile „dictatorului” Băsescu pentru „inflexibilul” Bolojan și Coaliția care bate pasul pe loc
08:34 - Cei mai buni burgeri din București. Locuri unde se adună toată lumea, de la studenți săraci la gurmanzi cu bugete mari
08:25 - Povestea legendară a lui Coco Chanel: de la orfelinat la imperiul modei

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale