Graba spre reducerea emisiilor până în 2050, un pericol global. Posibile consecințe catastrofale

Graba spre reducerea emisiilor până în 2050, un pericol global. Posibile consecințe catastrofale
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a criticat dur planul de reducere a emisiilor la zero net până în 2050. Acesta a declarat pentru Financial Times că „Net zero 2050 este doar un dezastru colosal… un program monstruos de sărăcire umană şi, desigur, nu există nicio şansă să se întâmple”.

Graba spre reducerea emisiilor, un pericol global

Oficialul a susținut că obiectivul este imposibil de realizat și graba spre reducerea emisiilor ar conduce la „sărăcirea masivă a populaţiei”, potrivit relatării CNBC. Wright, care a lucrat anterior în industria petrolului și gazelor, a recunoscut totuși că schimbările climatice sunt o provocare globală, însă a criticat ceea ce numește „alarmism climatic”.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright

Secretarul american al Energiei, Chris Wright. Sursă foto: X.com

La ce se referă obiectivul de reducere a emisiilor

Net zero se referă la obiectivul de a obține un echilibru între cantitatea de carbon emisă în atmosferă și cea eliminată din aceasta. Peste 140 de țări, inclusiv mari poluatori precum SUA, India și Uniunea Europeană, au adoptat planuri pentru atingerea neutralității climatice la diferite termene.

Pentru a limita încălzirea globală la pragul critic de 1,5 grade Celsius, stabilit prin Acordul de la Paris, emisiile de carbon la nivel global ar trebui să ajungă la zero net în jurul mijlocului acestui secol, potrivit organizației non-profit Energy and Climate Intelligence Unit.

Pentru națiunile cu venituri ridicate, precum SUA, aceasta înseamnă atingerea neutralității climatice până în 2050 sau chiar mai devreme. Țările cu venituri mici pot atinge obiectivul în anii 2050 sau 2060.

Declarațiile lui Wright au fost contestate de comunitatea științifică, care le-a catalogat drept „puncte de vedere dezinformative”.

Relațiile comerciale SUA–UE și impactul reglementărilor

În același timp, Wright a avertizat că măsurile climatice europene, precum mecanismul de ajustare la frontieră pentru carbon sau regulile privind metanul, riscă să afecteze acordul comercial dintre Washington și Bruxelles.

În baza acordului comercial SUA-UE, pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a descris ca fiind „un acord bun” la momentul semnării, UE a anunțat că firmele din blocul comunitar de 27 de state și-au exprimat interesul de a investi cel puțin 600 de miliarde de dolari în diverse sectoare până în 2029.

De asemenea, UE intenționează să cumpere gaze naturale lichefiate (LNG), petrol și produse energetice nucleare din SUA, cu o valoare estimată a achizițiilor de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, pentru a înlocui energia rusească pe piața europeană.

Patrick Pouyanne, directorul general al TotalEnergies, a afirmat la CNBC că situația europeană s-a schimbat după invazia Ucrainei: „Acum, după războiul din Ucraina, liderii europeni vorbesc despre securitatea aprovizionării şi accesibilitate. Nu e o chestiune de ideologie, ci de pragmatism energetic.”

Proiecte speciale