Planuri pentru reducerea cantității de CO2. Mihai Boca, Nespresso România: „Am plantat peste 35.000 de puieți de salcâmi"







Protecția mediului, reducerea emisiilor de CO2 și sustenabilitatea au devenit subiecte importante în mediul de business. La nivel mondial, marile companii dezvoltă diferite strategii pentru a se plia noilor provocări și nevoi ale planetei. Acesta este și cazul grupului Nestle care aduce în prim plan obiective ambițioase în zona de dezvoltare durabilă și sustenabilitate. Prin tranziția totală la energie regenerabilă, Nestle dorește să atingă nivelul de zero emisii nete până în 2050.

Una dintre inițiativele grupului Nestle vizează desfășurarea de activități care să ducă la creșterea gradului de biodiversitate. De asemenea, au în plan și reducerea cantității de CO2 prin plantarea de copaci. Un proiect bazat pe aceste obiective este „Pădurea cu miere”. Mihai Boca, TQM & After Sales Manager Nespresso Romania, parte a grupului Nestle, a povestit mai multe despre inițiativele companiei pe zona de sustenabilitate. Acesta a luat parte la evenimentul desfășurat pe data de 16 octombrie, și anume Masa Rotundă „Sustenabilitate. De la producător la consumator”.

Inițiative în domeniul sustenabilității

Grupul Nestlé este unul dintre promotorii obiectivelor de dezvoltare durabila la nivel global. În România, compania derulează mai multe inițiative în domeniul sustenabilității. Un exemplu este „Pădurea cu miere”, un proiect ce are în vedere plantarea de copaci și creșterea biodiversității.

„Responsabilitatea la nivelul producătorului este crucială dacă ne dorim să ne atingem obiectivele de sustenabilitate. <Pădurea cu miere> este un program la care am început să lucrăm din 2020, împreună cu Asociația Mai Mult Verde. În cadrul programului, am reușit să plantăm peste 35.000 de puieți de salcâmi din 2020 și până în prezent. Făcând acest lucru, am reușit să stimulăm biodiversitatea în județul Giurgiu. Noi credem că am creat un mediu mai prielnic pentru apicultori și pentru viitor. Cu siguranță se va vedea impactul pozitiv al acestui proiect” a declarat Mihai Boca, TQM & After Sales Manager Nespresso Romania

Reciclarea capsulelor de cafea

Un alt proiect important al Nestle în zona de sustenabilitate se bazează pe reciclarea și colectarea capsulelor Nescafe Dolce Gusto. Potrivit invitatului, compania care activează la nivel internațional nu s-a așteptat ca acest program să aducă rezultate atât de bune la nivelul României.

„ În 2018, ne puneam problema legată de cum va răspunde consumatorul român la un program care funcționează în vestul Europei. Cum o să reacționeze atunci când îi vom cere să își pună practic deșeul menajer într-o punguță și să ni-l aducă pentru a-l recicla? Acel deșeu menajer este descompus pentru a reutiliza aluminiul și zațul este folosit în compost. Am fost modești atunci când ne-am setat obiectivele și am avut o surpriză foarte plăcută. După 12 luni, ne-am depășit cu 30 % așteptările.

Cred că atunci când construiești un program cu suflet și în interesul legitim al consumatorului, nu are cum să nu funcționeze, indiferent de domeniu. Am început să colectăm capsulele pentru a evita generarea de deșeuri și aglomerarea gropilor de gunoi” a explicat Mihai Boca.

Pentru a aduce o reală schimbare, producătorii trebuie să se implice cu diferite inițiative. Totuși, transparența proceselor, spre exemplu al colectării capsulelor de cafea, este un factor esențial pentru consumator.

„Ca și producător, trebuie să faci niște lucruri. Trebuie să dai dovadă de transparență încă de la momentul colectării, dar și până în momentul valorizării deșeului. Trebuie să ai fiecare audit făcut și să fii pregătit să fii transparent în relația cu consumatorul” a spus reprezentantul companiei Nespresso.