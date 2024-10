Social Cea mai rară miere din România. Se găsește doar în Munții Apuseni și arată ca un jeleu







Cea mai rară miere din România. Mierea de Iarbă Neagră sau negruş,se găsește doar în anumite locuri din Munţii Apuseni, și a fost scoasă pe piaţă ca produs montan certificat BIO de către Mihai Grama, singurul vânător de albine din ţară.Aceasta miere este o raritate în România și i-a adus lui Mihai Grama medalia de aur.

Cea mai rară miere din România

„Am aici o miere de Iarbă Neagră care este o raritate în România, aceasta fiind înregistrată ca şi produs montan BIO. Este o miere care are o formă, o structură şi un gust deosebit, inconfundabil. E ca un gel, ca un jeleu şi reglează în organismul uman tot ce ţine de tranzit, de colon, de infecţii urinare, de glandă tiroidă, fiind foarte recomandată şi diabeticilor. Deşi nu am făcut publicitate, această miere din Iarbă Neagră ajunge nu doar în toate colţurile ţării, ci aproape în toate colţurile lumii (…) Au fost unii care au râs de mine, la început, dar cu această miere am luat medalia de aur la Congresul APIMONDIA din Turcia, din 2022”, a declarat Mihai Grama.

Modul de recoltare e foarte dificil

Modul de recoltare a acestui tip de miere este foarte dificil, începând cu scoaterea ramelor din stup, până la strecurarea acestui produs. Mierea de Iarbă Neagră se face ca un jeleu, a mai spus Mihai Grama, care a primit anul acesta diploma de Tezaur Uman Viu.

„Mierea aceasta se face ca un jeleu, ca un gel, ca răcitura, iar după ce ai scos-o, ca să poţi să o filtrezi iarăşi, o pui pe sită, dar nu curge prin sită la fel ca o altă miere normală. Nu, nici vorbă! Sunt foarte multe secrete profesionale, să le spunem, care le-am furat pe parcursul multor ani de experienţă din Italia, din Spania, din Franţa ş.a.m.d. Iar acum cred că sunt un lider în România cu această miere. Pe lângă medalia de aur de la APIMONDIA, în 2022, în 24 decembrie, la Casa Regală, la Sala Tronului de la Bucureşti, am luat ultimul titlu de excelenţă în apicultură. Şi, nu cu mult timp în urmă, am primit şi diploma de Tezaur Uman Viu, respectiv pe albinărit, bărcuit – vânătoare de albine”, a spus Mihai Grama pentru Agerpress.

Apicultorul face mari eforturi

Apicultorul a mai spus că materialul genetic pe care l-a găsit în pădurile României, în ce priveşte albina carpatină, a fost apreciat de specialiştii Institutului de Cercetare pentru Apicultură. Acesta consideră că pentru conservarea acestui material genetic e nevoie de eforturi intense şi că el, pentru a păstra linia genetică, îşi duce albinele în locuri extrem de izolate.