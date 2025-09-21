Jurnalistă pedepsită pentru relatările despre COVID-19. Autoritățile comuniste continuă represiunea

Zhang Zhan, jurnalistă din China și fostă avocată, a fost condamnată la încă patru ani de închisoare, după ce anterior ispășise deja o pedeapsă similară pentru relatările sale despre primele zile ale pandemiei de COVID-19 din Wuhan, potrivit Reuters.

Organizațiile pentru drepturile omului denunță decizia autorităților chineze și cer presiuni diplomatice pentru eliberarea sa.

În vârstă de 42 de ani, Zhang Zhan a fost găsită vinovată de „provocare de tulburări”, aceeași acuzație folosită și în 2020, când a primit prima condamnare.

Potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere (RSF), procesul s-a desfășurat cu lipsuri majore de transparență, iar autoritățile nu au făcut publice detalii clare despre faptele care i-au fost imputate.

„Ea ar trebui să fie celebrată la nivel mondial drept un ‘erou al informației’, nu prizonieră în condiții brutale de detenție”, a declarat Aleksandra Bielakowska, manager de advocacy al RSF pentru zona Asia-Pacific.

La scurt timp după prima arestare, Zhang a intrat în greva foamei, fiind imobilizată și hrănită forțat de poliție.

Avocatul său de atunci, Ren Quanniu, spunea că jurnalista considera procesul ca o pedeapsă pentru simpla exercitare a libertății de exprimare:

„Cred că sunt persecutată pentru că îmi exercit libertatea de exprimare”.

Condamnarea a stârnit reacții dure din partea organizațiilor de apărare a libertății presei. Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a calificat procesul drept o nouă demonstrație de persecuție politică.

„Aceasta este a doua oară când Zhang Zhan se confruntă cu un proces pe acuzații nefondate, care nu reprezintă altceva decât un act flagrant de persecuție pentru munca sa jurnalistică”, a transmis Beh Lih Yi, directorul regional al CPJ pentru Asia-Pacific.

RSF a subliniat că situația este agravată de contextul general al libertății presei în China, unde cel puțin 124 de jurnaliști se află în închisori, țara ocupând locul 178 din 180 în Indexul Libertății Presei 2025.

Zhang Zhan a devenit incomodă pentru autorități după ce a publicat relatări video din spitale supraaglomerate și din străzile goale ale Wuhanului, în primele luni ale pandemiei. Aceste mărturii contraziceau mesajele oficiale și arătau o situație mult mai gravă decât cea recunoscută de guvern.

După eliberarea sa în mai 2024, jurnalista a fost reținută din nou doar câteva luni mai târziu și plasată în Centrul de Detenție Pudong din Shanghai. Vineri, tribunalul a decis prelungirea detenției cu încă patru ani, în ciuda apelurilor repetate pentru încetarea represiunii.