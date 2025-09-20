China acționează împotriva Kuaishou și Weibo. Regulile privind conținutul trebuie respectate

China a anunțat măsuri disciplinare împotriva platformelor sociale populare Kuaishou Technology și Weibo, invocând lipsuri repetate în supravegherea conținutului online.

Autoritatea chineză pentru internet, Cyberspace Administration of China (CAC), a declarat sâmbătă că filiala sa din Beijing va convoca reprezentanții companiilor, va emite avertismente oficiale și va cere acțiuni corective într-un termen stabilit.

Potrivit reglementatorului, ambele platforme au eșuat în menținerea responsabilității fundamentale privind gestionarea conținutului online.

CAC a evidențiat frecvența apariției postărilor problematice pe listele de tendințe, în special cele care promovează bârfe despre celebrități și actualizări personale triviale, ca fiind o preocupare majoră.

„Platformele trebuie să își asume responsabilitatea pentru conținutul pe care îl promovează și să asigure siguranța informațiilor pentru utilizatori”, se arată în declarația oficială.

Această măsură reflectă controlul continuu al autorităților chineze asupra conținutului social media, pe măsură ce guvernul intensifică eforturile de a se asigura că platformele online respectă standardele de reglementare și cerințele de responsabilitate socială.

Specialiștii în tehnologie apreciază că sancțiunile nu sunt neobișnuite în China, unde supravegherea și controlul mediului online sunt stricte și constante.

Între timp, în altă ordine de idei, seria iPhone 17 de la Apple a provocat deja controverse în China. Utilizatorii au împărtășit imagini cu ecrane zgâriate la doar câteva ore după ce dispozitivele au ajuns pe piață.

Cumpărători din Hong Kong și Shanghai au raportat zgârieturi vizibile pe modelele iPhone 17 Pro și Pro Max de culoare albastru închis, iar unele persoane au observat semne și pe iPhone Air negru.

Compania a promovat seria ca având un finisaj mai rezistent, revenind la cadrul din aluminiu după mai mulți ani. Totuși, imaginile distribuite pe platforma Weibo vineri sugerează că noul strat protector ar putea fi mai puțin rezistent decât se afirma.

Până după-amiază, un hashtag legat de problema iPhone 17 a adunat peste 40 de milioane de vizualizări, devenind unul dintre cele mai discutate subiecte ale zilei pe platformă. Apple nu a emis încă o declarație oficială privind aceste probleme.

Acțiunea CAC subliniază din nou angajamentul Chinei de a menține supravegherea strictă asupra platformelor sociale și de a preveni răspândirea conținutului considerat nepotrivit sau trivial.

Kuaishou și Weibo trebuie să implementeze măsuri corective concrete pentru a evita sancțiuni mai dure, inclusiv posibile restricții sau penalități financiare.

Experții atrag atenția că sancțiunile nu vizează doar companiile în sine, ci au un efect preventiv pentru întreaga industrie digitală din China.

Prin aceste măsuri, autoritățile reafirmă că respectarea standardelor de conținut și responsabilitatea socială rămân priorități esențiale în reglementarea internetului.