Un vortex polar care prezintă semne de slăbire încă din noiembrie a atras atenția specialiștilor în meteorologie. Fenomenul este considerat neobișnuit prin momentul apariției sale și ar putea influența distribuția maselor de aer rece în emisfera nordică în săptămânile următoare.

Potrivit Euronews, printre regiunile europene în care ar putea crește probabilitatea unor perioade cu temperaturi scăzute se numără Scandinavia, Insulele Britanice, Germania și Polonia. Deocamdată, nu există certitudinea că această evoluție va determina episoade severe de frig.

În condiții obișnuite, vortexul polar se formează și se intensifică în timpul toamnei, devenind mai puternic pe măsură ce se apropie mijlocul iernii. Intensitatea sa atinge, în general, un nivel maxim în ianuarie, după care începe să scadă treptat.

Modificările importante ale acestui sistem atmosferic sunt întâlnite, de regulă, între ianuarie și martie. În anumite situații, ele pot permite deplasarea aerului foarte rece dinspre regiunea arctică spre zone aflate mai la sud.

În 2026, cercetătorii au identificat însă indicii ale unei destabilizări încă din prima parte a lunii noiembrie. Momentul este considerat excepțional în raport cu observațiile meteorologice moderne.

Profesorul Andrew Charlton-Perez, specialist în meteorologie la Universitatea Reading, a explicat într-un comentariu publicat de instituția britanică faptul că o încălzire stratosferică bruscă atât de timpurie nu a mai fost observată până acum în sezon.

Vortexul polar este un sistem atmosferic extins, caracterizat prin presiune scăzută și aer foarte rece, care circulă la altitudini mari deasupra Arcticii.

Atunci când acest sistem își pierde din intensitate sau se deplasează din poziția obișnuită, pot apărea modificări ale curentului-jet, care influențează circulația maselor de aer.

În anumite condiții, aceste schimbări favorizează deplasarea aerului arctic către latitudini mai joase, ceea ce poate determina scăderi importante ale temperaturilor.

Totuși, slăbirea vortexului polar nu înseamnă automat că Europa va avea parte de o iarnă geroasă. Efectele depind de evoluția ulterioară a circulației atmosferice și de configurația sistemelor de presiune.

Specialiștii urmăresc în prezent dacă perturbarea observată la mare altitudine se va transmite către straturile inferioare ale atmosferei.

Acest proces poate dura câteva săptămâni, iar modificările produse în apropierea suprafeței Pământului depind inclusiv de poziționarea zonelor cu presiune ridicată și scăzută.

Cercetătorii iau în calcul și influența fenomenului El Niño, aflat în dezvoltare în Oceanul Pacific. Acesta poate modifica circulația atmosferică și ar putea contribui la schimbările observate în evoluția vortexului polar. Pentru moment, meteorologii continuă monitorizarea fenomenului, fără să poată stabili dacă perturbarea va produce schimbări majore ale vremii în această iarnă.

Evoluția din următoarele săptămâni ar urma să ofere informații mai clare despre posibilitatea apariției unor episoade de frig în diferite regiuni ale emisferei nordice.