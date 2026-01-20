Fenomen neobișnuit la mijlocul iernii. Temperaturi ridicate la altitudini mari, ger în zonele joase

Mijlocul lunii ianuarie aduce un fenomen meteo surprinzător în România. Marți, 20 ianuarie 2026, temperaturile au fost cu șapte grade mai ridicate la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, și în stațiunea Păltiniș din Munții Cindrel, comparativ cu orașele din apropiere. Termometrele au indicat -5 grade Celsius la munte, în timp ce municipiul Sibiu a înregistrat -12,5 grade, în condițiile inversiunii termice, spun reprezentanții Serviciului de Prognoză a Vremii.

Inversiunea termică reprezintă situația în care aerul rece rămâne la nivelul solului, iar deasupra se formează un strat de aer mai cald. În mod normal, temperatura scade odată cu altitudinea, însă în aceste condiții este mai frig în orașe și mai cald pe munte.

La ora 9 dimineața, zăpada măsura doi centimetri în municipiul Sibiu, în timp ce la Păltiniș, la 1.400 de metri altitudine, stratul de zăpadă era de 28 de centimetri, iar temperatura de -5,3 grade. Cel mai „cald” punct la altitudine ridicată a fost Bâlea Lac, peste 2.000 de metri, cu -5,2 grade și un strat de zăpadă de 128 centimetri.

„Este inversiunea termică. Deja vine un aer mai cald, de sus. Nu este ceață (n.r. – la munte), este senin la Păltiniș și Bâlea Lac. Se va încălzi ușor”, a explicat Narcisa Milian, purtătoare de cuvânt a Serviciului de Prognoză a Vremii.

Meteorologii ANM prognozează o ușoară încălzire pentru finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, cu temperaturi medii peste normalul perioadei. Până pe 26 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul în regiunile centrale, nord-estice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest se vor apropia de valorile normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vest, nord, centru și sud-vest, dar local excedentar în sud-est. În perioada 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile medii vor depăși ușor normalul pentru întreg teritoriul, iar precipitațiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice.

În prima săptămână a lunii februarie, valorile termice se vor menține ușor peste normal, mai ales în zonele montane, în timp ce precipitațiile vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în restul țării. Săptămâna 9–16 februarie va aduce temperaturi apropiate de mediile specifice perioadei.