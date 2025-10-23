Social

Volkswagen, posibile opriri ale producției din cauza blocajului de cipuri Nexperia

Volkswagen, posibile opriri ale producției din cauza blocajului de cipuri NexperiaSursă foto: Pixabay.com
Grupul german Volkswagen se confruntă cu riscul unor opriri temporare de producţie din cauza restricţiilor impuse de China la exportul de semiconductori produşi de Nexperia, companie deţinută de chinezi, dar cu sediul în Țările de Jos,  potrivit CNBC.

Volkswagen, posibile riscuri asupra producției din cauza lanțului de aprovizionare cu cipuri Nexperia

Un purtător de cuvânt al Volkswagen a explicat pentru CNBC că Nexperia nu furnizează direct componente către companie, însă unele dintre produsele sale ajung în ansamblurile vehiculelor prin intermediul altor furnizori. Aceasta creează un potenţial risc asupra lanţului de aprovizionare al constructorului auto.

”Suntem în contact strâns cu toate părţile implicate pentru a identifica din timp posibilele riscuri şi pentru a lua deciziile necesare”, a transmis purtătorul de cuvânt Volkswagen.

Reprezentantul Volkswagen a precizat că firma este în contact strâns cu toate părţile implicate pentru a identifica din timp eventualele probleme şi pentru a lua deciziile necesare. În prezent, producţia nu este afectată, însă efectele pe termen scurt nu pot fi excluse.

Tensiunile internaționale amenință producția auto germană

Asociaţia Industriei Auto Germane (VDA) a avertizat că disputa comercială dintre China și Ţările de Jos privind compania Nexperia ar putea duce la restricţii semnificative de producţie, dacă lanţul de aprovizionare cu cipuri nu este restabilit rapid.

nexperia

nexperia / sursa foto: dreamstime.com

Luna trecută, guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, invocând motive de securitate naţională și temeri că tehnologia companiei „ar putea deveni indisponibilă într-o situaţie de urgenţă”. Decizia accentueazî incertitudinile pentru constructorii auto europeni care depind de aceste componente.

Acțiunile Volkswagen  au scăzut

Ca reacție la preluarea controlului asupra Nexperia de către guvernul olandez, China a blocat exporturile produselor finite ale companiei, alimentând îngrijorările în industria auto europeană privind continuitatea lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Acțiunile Volkswagen au înregistrat o depreciere de 2,2% pe piață, pe fondul amplificării tensiunilor în lanțul internațional de aprovizionare cu semiconductori.

