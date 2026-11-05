Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a lansat joi critici dure la adresa statelor care se opun participării sportivilor ruși la competițiile internaționale. Reacția sa vine după ce mai multe reprezentative din Europa au anunțat clar că nu vor intra pe gheață împotriva echipei Rusiei la Campionatele Mondiale de hochei, în semn de protest față de conflictul din Ucraina, conform AFP.

Liderul rus a punctat că instanțele și organismul olimpic au oferit undă verde pentru revenirea competițională a rușilor, însă politicienii locali blochează punerea în aplicare a deciziilor.

„Unele ţări continuă să aplice restricţii care sunt mai degrabă politice decât juridice. Aceasta este o încălcare flagrantă a legii şi a deciziilor instanţelor şi, prin urmare, a instituţiilor democratice în sine”, a declarat el, fără a numi în mod direct ţările în cauză.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a hotărât la sfârșitul lunii octombrie că Rusia trebuie reintegrată în circuitele internaționale de hochei pe gheață din acest sezon. Măsura a stârnit nemulțumirea Federației Internaționale de profil, for care impusese o interdicție totală pentru sportivii ruși încă de la debutul invaziei din anul 2022.

Imediat după verdictul dat de instanța de la Lausanne, mai multe federații naționale au luat o poziție fermă. Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia și Republica Cehă au transmis oficial că vor refuza meciurile împotriva naționalei ruse la turneul final din Germania. De asemenea, prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat recent că nu va permite accesul reprezentativelor din Rusia și Belarus la competiția mondială de juniori găzduită de Canada.

În ciuda reticențelor din hochei, procesul de reintegrare a început deja în alte discipline. După ridicarea suspendării Comitetului Olimpic Rus de către CIO, un grup de sportivi din această țară participă în prezent la Jocurile Olimpice de Tineret din Senegal. Este pentru prima dată de la izbucnirea războiului când reprezentanții Rusiei au dreptul de a concura oficial cu steagul, echipamentul și imnul național.