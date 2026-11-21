Fostul premier Viorica Dăncilă se plânge că a fost trădată de oameni din propriul partid în perioada în care conducea Guvernul și afirmă că o parte din PSD ar fi contribuit intenționat la construirea unei imagini negative despre ea. Dar adaugă că nu le-ar reproșa nimic celor pe care îi consideră responsabili, deoarece i-a iertat, însă crede că unii dintre aceștia nu se vor putea ierta pe ei înșiși, potrivit unui interviu acordat Cotidianul.

„Chiar dacă m-aș întâlni cu cei care m-au trădat, nu le-aș reproșa absolut nimic. Îi las pe ei să judece după atâția ani dacă au făcut un lucru bun sau nu”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Ea a explicat că decizia de a nu le face reproșuri are legătură și cu credința sa. „Sunt un om credincios, credința este iubire și iertare. Eu i-am iertat, dar cred că în sufletul lor mulți nu se vor ierta ei pentru acel gest”, a adăugat fostul prim-ministru.

Referindu-se la perioada în care conducea Guvernul, Viorica Dăncilă a afirmat că în jurul său existau persoane care îl informau pe Liviu Dragnea, președintele PSD de la acea vreme, despre ceea ce se întâmpla la Palatul Victoria. Potrivit fostului premier, informațiile transmise nu reflectau întotdeauna realitatea.

„Și nu-l informau de fiecare dată conform realității. Că dacă îi spuneau realitatea nu era o problemă. Mi-ar fi plăcut ca aceste informații să le dau eu, pentru că le dădeam reale”, a declarat Dăncilă.

Ea a spus că nu se referă la Anca Alexandrescu atunci când vorbește despre persoanele care îl informau pe Dragnea.

Fostul premier consideră că o parte importantă din percepția negativă creată în jurul său a pornit chiar din interiorul PSD. Dăncilă a făcut referire inclusiv la greșelile sale de exprimare, care au fost intens comentate în spațiul public și au devenit subiecte recurente de ironii.

„Mult din percepția negativă creată la adresa mea pornea de la propriul partid”, a afirmat ea. Dăncilă a adăugat că mai mulți jurnaliști i-ar fi spus ulterior că exista o intenție de a-i fi accentuate greșelile pentru a-i afecta imaginea publică.

În opinia sa, această atitudine ar fi existat încă de la începutul mandatului. Fostul premier susține că unii membri ai partidului o considerau un posibil pericol politic, deoarece se temeau că ar putea câștiga popularitate și le-ar putea pune în pericol pozițiile.

Întrebată dacă ceea ce numește complotul din interiorul PSD a fost pus la cale în parteneriat cu Klaus Iohannis, președintele României în perioada respectivă, Viorica Dăncilă a răspuns afirmativ.

„Cred că da”, a spus fostul premier.

Ea și-a argumentat afirmația prin modul în care, în opinia sa, Iohannis s-a raportat ulterior la Marcel Ciolacu și prin colaborarea dintre echipele acestora. Dăncilă a amintit că, în timpul mandatului său, președintele îi cerea în mod repetat demisia.

„Gândiți-vă că la mine venea din trei în trei zile și-mi cerea demisia”, a declarat aceasta.

Dăncilă a respins și ideea vehiculată la vremea respectivă că ar fi făcut o înțelegere politică cu Iohannis. Ea a spus că nu ar fi avut nimic de câștigat dintr-un asemenea aranjament, deoarece a pierdut atât funcția de prim-ministru, cât și conducerea PSD și alegerile prezidențiale.

Viorica Dăncilă a vorbit și despre ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care a durat aproximativ șase ore și în urma căreia a demisionat de la conducerea partidului, după înfrângerea în alegerile prezidențiale.

Ea susține că a intrat în ședință hotărâtă să renunțe la funcție, deoarece considera că este firesc ca, după o înfrângere electorală, conducerea să fie preluată de o altă echipă.

Fostul premier a afirmat însă că rezultatul moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului său a fost influențat și de voturile unor parlamentari PSD. Potrivit acesteia, moțiunea a trecut cu cinci voturi ale unor membri ai propriului partid.

Dăncilă a reclamat și lipsa de susținere din partea unor organizații PSD în campania prezidențială. Ea l-a invocat pe fostul premier Mihai Tudose, despre care a spus că le-ar fi recomandat public unor membri ai partidului să nu meargă la vot.

Întrebată ce i-ar reproșa lui Liviu Dragnea dacă s-ar întâlni cu fostul lider PSD, Viorica Dăncilă a răspuns că nu i-ar reproșa nimic.

Ea consideră că atât ea, cât și Dragnea au avut suficient timp pentru a analiza deciziile și greșelile din perioada în care au condus partidul și Guvernul.

„Cred că și domnia sa și eu am avut destul timp în care să ne facem un bilanț al lucrurilor bune și al lucrurilor rele”, a spus Dăncilă.

Fostul premier a adăugat că experiențele politice ar trebui să îi facă pe cei implicați mai înțelepți și să îi ajute să nu repete greșelile trecutului.

În final, ea a insistat că nu dorește să le reproșeze nimic celor pe care îi consideră responsabili pentru pierderea funcțiilor și pentru lipsa de susținere din interiorul partidului, afirmând că i-a iertat și că îi lasă pe aceștia să își judece singuri comportamentul.