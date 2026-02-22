Politica

Cine a trădat-o pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale din 2019: Ce a urmat, a fost tragic

Cine a trădat-o pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale din 2019: Ce a urmat, a fost tragicViorica Dăncilă s-a simțit trădată de propriul partid. Sursa foto: facebook / Viorica Dăncilă
Viorica Dăncilă a vorbit în emisiunea “Marius Tucă Show” despre candidatura la alegerile prezidențiale din 2019, despre trădarea propriului partid și presiunile din timpul mandatului de prim-ministru.

Fostul premier Viorica Dăncilă a rememorat în cadrul emisiunii “Marius Tucă Show” parcursul său la alegerile prezidențiale din 2019, în care a pierdut în turul al doilea în fața lui Klaus Iohannis.

Ce a spus Viorica Dăncilă despre alegerile prezidențiale din 2019

Dăncilă a declarat că a pornit la drum cu intenții sincere pentru binele României, însă nu a beneficiat de sprijinul deplin al partidului.

A fost o experiență, a fost cu gânduri bune pentru România, din păcate cu o atitudine neplăcută, ca să fiu elegantă, din partea colegilor de partid. Adică am fost trădată de propriul partid. Știam că se întâmplă asta”, a spus Dăncilă, explicând că unele județe nu au beneficiat de campanie electorală din partea PSD, iar foști colegi i-au întors spatele.

Ea a subliniat că, în ciuda acestor obstacole, a reușit să ajungă în turul al doilea, dar partidul a preferat unitatea internă în detrimentul susținerii sale.

Atunci aveam de ales între unitatea partidului și Viorica Dăncilă. Am preferat ca Viorica Dăncilă să piardă, dar partidul să meargă înainte”, a adăugat ea.

Mandatul de prim-ministru a fost marcat de presiune și critici

În discuție a fost abordată și perioada în care Dăncilă a condus guvernul. Ea a explicat că presiunea publică și atenția mediatică asupra fiecărui pas greșit au fost copleșitoare, mai ales că era prima femeie prim-ministru din România.

Era o responsabilitate foarte mare. Eu nu prea eram obișnuită cu camerele de luat vederi, cu această apariție în lumina reflectoarelor. Și știam că trebuie să pun în practică cât mai multe lucruri din programul de guvernare”, a spus Dăncilă.

Ea a mai menționat că atenția publicului se concentra deseori pe aspecte superficiale, cum ar fi vestimentația sau coafura, ignorând realizările guvernului.

În opinia sa, dărâmarea guvernului a reprezentat un moment tragic, în condițiile în care erau deja făcute progrese importante în implementarea politicilor. „Sunt convinsă că, dacă aveam timpul necesar, încă un an, lucrurile mergeau într-o direcție foarte bună. Ce a urmat a fost tragic”, a afirmat fostul premier.

Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă. Sursa foto: Facebook/Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă nu regretă candidatura la alegerile prezidențiale din 2019, dar își dorește schimbarea atitudinii partidului

Deși nu regretă că a candidat la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a spus că își dorește ca PSD să-și schimbe atitudinea față de propriii candidați la prezidențiale. Ea a subliniat că adversarii nu erau doar în partidele rivale, ci și în cadrul PSD, ceea ce a îngreunat parcursul electoral.

Mi-a părut rău că nu s-a înțeles că PSD trebuie să-și schimbe atitudinea, pentru că de fiecare dată au fost trădări în jurul candidatului la prezidențiale. Și vedeți, noi am văzut oponenții în celelalte partide politice, de fapt, existau în propriul partid”, a spus Dăncilă.

8
4
2 comentarii

  1. Theo spune:
    22 februarie 2026 la 11:24

    Guvernul Dancila a redus datoria externa de la 37% la 34% din PIB. Astazi, dupa 6 ani, datoria externa a ajuns la 60% din PIB.

  2. Mircea DARABANTU spune:
    22 februarie 2026 la 12:48

    Tuca & Dancila = Sacu' (Peticu') & Peticu' (Sacu'). Inadecvarea Persoanei pentru functia de Prim-Ministru a frizat bunul-simt ceea ce Ea, din motive evidente (si profesionist comentate in epoca), nu avea capacitatea de a le constientiza. PUNCT.

