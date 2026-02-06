Liviu Dragnea a dispărut aproape complet din viața publică. Cum arată acum fostul lider PSD

După eliberarea din detenție și retragerea din prim-planul politicii românești, Liviu Dragnea a adoptat un stil de viață mult mai discret. Fostul președinte al Partidului Social Democrat, care a dominat scena politică românească timp de mai mulți ani, apare tot mai rar în spațiul public și evită intervențiile politice frecvente.

În perioada imediat următoare eliberării, Dragnea a surprins opinia publică printr-o schimbare de imagine. În locul discursurilor politice și al aparițiilor oficiale, acesta a publicat pe rețelele sociale imagini din viața personală, în care gătea sau vorbea despre activități cotidiene. Contrastul față de perioada în care conducea PSD a fost remarcat rapid de public.

Treptat, aceste apariții au devenit din ce în ce mai rare. În prezent, fostul lider social-democrat publică doar ocazional mesaje pe rețelele sociale, de regulă cu ocazia sărbătorilor religioase sau a unor momente simbolice. Postările sunt scurte și evită referirile politice directe.

În ultimii ani, Liviu Dragnea nu a mai participat la evenimente publice și nu a mai acordat interviuri regulate. Spre deosebire de perioada în care era una dintre cele mai vizibile figuri politice din România, intervențiile sale au devenit sporadice.

Această retragere din spațiul public este interpretată de mulți ca o decizie de a se distanța de viața politică și de controversele care i-au marcat cariera. Prezența sa publică este acum limitată aproape exclusiv la mediul online, unde comunicarea este rară și rezervată.

În același timp, schimbarea este vizibilă și din punct de vedere personal. În rarele apariții video din ultimul an, Dragnea apare diferit față de perioada în care conducea PSD, semn al trecerii timpului și al experiențelor trăite.

Una dintre puținele apariții publice recente ale fostului lider PSD a avut loc în noiembrie 2025, când a transmis un mesaj video pe rețelele de socializare în care a comentat declarațiile lui Sorin Grindeanu.

Intervenția a atras atenția tocmai prin raritatea unor astfel de reacții.

„Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva nişte declaraţii ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aş avea interdicţie să particip la aşa ceva. Asta este o minciună, din cel puţin două motive”, a spus Liviu Dragnea, pe Facebook.