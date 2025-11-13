DNA a închis definitiv dosarul „Dragnea – vizită la Trump”. Procurorii susțin că fapta nu există

Direcția Națională Anticorupție a clasat pe 10 septembrie 2025 dosarul privind vizita lui Liviu Dragnea la Washington, în timpul inaugurării lui Donald Trump. Ancheta a durat aproape opt ani și a vizat acuzații de trafic de influență și cumpărare de influență, însă procurorii au stabilit că fapta penală nu există.

După ani de investigații, solicitări internaționale, proceduri returnate între instanțe și acuzații de interferență politică, DNA a anunțat oficial închiderea dosarului cunoscut sub numele „Dragnea – vizită la Trump”.

Prin răspunsul transmis către G4Media, procurorii anticorupție au precizat că pe 10 septembrie 2025 au dispus clasarea cauzei în baza art. 16, alin. 1, lit. a din Codul de procedură penală, motivând că „fapta nu există”.

Aceeași prevedere legală stabilește că acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare dacă fapta nu are corespondent în realitate sau în legea penală.

DNA a pornit investigația cu suspiciuni care vizau fapte de trafic de influență și folosirea influenței politice pentru obținerea de foloase necuvenite. Procurorul de caz a fost inițial Jean Uncheșelu, care ulterior s-a transferat la Parchetul European.

Potrivit anchetei, fostul lider PSD Liviu Dragnea ar fi intervenit pe lângă premierul Sorin Grindeanu și reprezentanți ai Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne pentru ca firma americană Circinius Defence LLC să obțină contracte strategice cu Armata României.

Contractele vizau un „sistem C4I cu capabilități ISTAR” și un centru OSINT destinat structurilor din MAI și MApN.

Circinius Defence LLC era legată de Elliott Broidy, un fundraiser important al Comitetului de inaugurare al lui Donald Trump. Presa americană a relatat că Broidy recunoscuse în 2009 că a plătit mită de un milion de dolari unor oficiali din sistemul de pensii din New York.

În acest context, procurorii au considerat inițial că vizita lui Dragnea la ceremonia de inaugurare a președintelui Trump ar fi reprezentat un beneficiu necuvenit obținut prin traficarea influenței.

De asemenea, DNA a anchetat presupuse plăți de lobby de 100.000 de dolari realizate pentru facilitarea întâlnirilor la nivel înalt.

În final, după multiple verificări și proceduri restituite, procurorii au stabilit că nu există probatoriu care să susțină acuzațiile.

Alături de Liviu Dragnea, în cauză au mai fost investigate și trimise în judecată persoane din mediul de afaceri apropiate lui Cristian Burci. Lista inițială includea:

– Cristian Burci, om de afaceri și patron al ziarului „Adevărul”; – Carlo Burci, fiul acestuia; – Dan Belcea, director în cadrul unei companii off-shore conectate la Burci; – Gheorghe Dimitrescu, ulterior consul general la Bonn.

O parte a acuzațiilor viza faptul că Dimitrescu ar fi facilitat servicii de lobby pentru întâlniri ale lui Dragnea în SUA, în baza relațiilor sale din interiorul partidului.

În paralel, G4Media a relatat încă din 2019 că vizita lui Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu în SUA atrăsese atenția autorităților americane. O comisie rogatorie a cerut atunci date suplimentare din România, în contextul verificării legăturilor cu zona de lobby și cu finanțările neoficiale.

Drumul dosarului prin instanțele românești a fost unul complicat, marcat de decizii rareori întâlnite într-o anchetă penală de acest nivel.

În mai 2021, cazul a fost trimis în instanță. În octombrie 2022, un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul București a exclus declarațiile obținute prin colaborare cu FBI, considerând că ar exista vicii de procedură.

În aprilie 2023, Tribunalul a dispus restituirea dosarului la DNA. Decizia a fost contestată.

În aprilie 2024, completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a decis definitiv întoarcerea dosarului la DNA.

Hotărârea a fost pronunțată de doi judecători – Adriana Pencea și Laurențiu Modoran – despre care presa a relatat că ar fi apropiați de fosta șefă a Curții de Apel, Lia Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți.

Atribuirea cauzei acestui complet a fost, la rândul ei, sursă de controverse, mai ales după publicarea unui clip în presă în care judecătorul Modoran apărea la o petrecere privată în ipostaze discutabile.

Pe 10 septembrie 2025, DNA a comunicat oficial clasarea. Decizia a consfințit că fapta nu există, închiderea fiind prevăzută explicit de Codul de procedură penală.