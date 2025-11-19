Viktor Orban refuză solicitarea UE de a finanța suplimentar Ucraina. Nu ne vom arunca banii pe apa sâmbetei

Uniunea Europeană a cerut statelor membre să contribuie cu sume suplimentare pentru sprijinirea Ucrainei, însă premierul ungar Viktor Orban anunță că Budapesta nu va participa la acest nou efort financiar. Liderul ungar afirmă că a primit o scrisoare oficială de la Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, însă consideră solicitarea complet nejustificată și chiar „șocantă”, potrivit agenţiei MTI.

Premierul Ungariei a precizat luni că mesajul primit de la șefa Comisiei Europene solicită statelor membre contribuții suplimentare, invocând un deficit major în finanțarea Ucrainei. El a transmis într-o filmare publicată pe Facebook: „Noi nu ne vom arunca banii pe apa sâmbetei”, insistând că Uniunea Europeană le cere statelor să acopere o sumă considerabilă.

Viktor Orban a subliniat că încearcă să formuleze un răspuns politicos, deși conținutul scrisorii l-a indignat: „Iar în această scrisoare ea ne cere bani. Preşedinta le cere statelor membre bani.”

În continuarea mesajului, premierul susține că situația este cu atât mai problematică cu cât acuzele privind deturnarea fondurilor europene au apărut în spațiul public.

„Eu încerc să-mi stăpânesc primele mele instincte, astfel încât să pot scrie o scrisoare politicoasă, întrucât este cu adevărat şocant faptul că, în timp ce a ieşit la lumină că mafia de război din Ucraina fură banii europenilor – numai Dumnezeu ştie exact unde sunt –, în loc să dispună un audit sau să suspende noi plăţi, preşedinta Comisiei sugerează să trimitem încă şi mai mulţi bani”.

Viktor Orban a reluat criticile și într-un mesaj publicat duminică pe platforma X. În postarea sa, premierul a folosit o analogie care a generat discuții intense la nivel internațional: „Este ca și cum ai trimite încă o ladă de vodcă unui alcoolic.”

Acesta a reiterat că Ungaria nu va finanța suplimentar Ucraina: „Ungaria nu și-a pierdut bunul simț.”

Scrisoarea primită de la Ursula von der Leyen menționa că Ucraina se confruntă cu un deficit financiar semnificativ și că este nevoie de sprijin suplimentar din partea statelor membre ale Uniunii Europene. Orban a respins categoric această solicitare, invocând riscul deturnării fondurilor și lipsa garanțiilor privind modul în care banii sunt administrați la Kiev.

Liderul de la Budapesta a invocat și datele publicate de Transparency International. RBC Ukraine amintește că Ungaria se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în Indicele de Percepție a Corupției – locul 82 la nivel mondial – în timp ce Ucraina se situează pe poziția 105.

În pofida acestor realități statistice, Orban susține că nivelul de corupție din Ucraina ar fi unul incompatibil cu trimiterea de noi fonduri europene. El a afirmat că țara sa „nu va trimite banii poporului maghiar în Ucraina” și că există persoane implicate în scheme frauduloase din sectorul energetic care ar avea „legături nenumărate cu președintele Volodimir Zelenski”.

Prin aceste declarații, Budapesta își consolidează poziția critică față de politicile europene de sprijin pentru Kiev, pe care le consideră insuficient controlate și vulnerabile la abuzuri.

De la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022, Uniunea Europeană a direcționat către Ucraina pachete financiare, militare și umanitare evaluate la aproximativ 178 de miliarde de euro – una dintre cele mai ample mobilizări de sprijin din istoria blocului comunitar. În fața presiunilor economice mari din Ucraina, Ursula von der Leyen a anunțat săptămâna trecută, în Parlamentul European, eliberarea unei noi tranșe de ajutor financiar, în valoare de aproape șase miliarde de euro.

Această nouă cerere de sprijin a stârnit reacțiile puternice ale premierului ungar, care refuză categoric ideea de a contribui la noile fonduri europene destinate Kievului.